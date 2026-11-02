Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 2 de noviembre

En la jornada de este lunes 2 de noviembre, el dólar oficial presenta un valor de $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, cifras que reflejan la política cambiaria del gobierno en un contexto económico complejo. Por otro lado, el dólar blue, que se compra en el circuito informal, marca una cotización de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Las variaciones en el tipo de cambio son el reflejo de la oferta y la demanda, así como de la situación económica del país. En particular, la existencia de distintos tipos de cotización del dólar es un fenómeno común en Argentina, donde se utilizan diferentes términos como el dólar mayorista, bolsa y contado con liquidación. El dólar mayorista se sitúa en $1.525 para la compra y $1.534 para la venta, actualizado el pasado 30 de octubre. Por su parte, el dólar CCL, o contado con liquidación, tiene una cotización considerablemente más alta, alcanzando los $1.655,3 para la compra y $1.658,5 para la venta, al cierre del pasado 1 de noviembre.

Además, el dólar cripto, que refleja las transacciones realizadas a través de criptomonedas, ofrece un precio de $1.639,36 para la compra y $1.642,43 para la venta. Las distintas cotizaciones del dólar afectan directamente a la población, especialmente a aquellos que deben adquirir dólares para viajes o compras en el exterior, ya que es habitual que deban optar por el mercado blue o las transacciones a través de CCL debido a las restricciones que impone el gobierno.

El valor del dólar influye en muchos aspectos de la economía cotidiana, desde la inflación hasta el costo de los productos importados y los viajes al exterior. Los expertos sugieren que la volatilidad de la moneda estadounidense en Argentina responde a varios factores, incluyendo la incertidumbre política, las expectativas del mercado y la inflación, que sigue siendo alta en el país. En este contexto, es crucial que los ciudadanos se mantengan informados sobre las cotizaciones y cómo pueden impactar sus decisiones de consumo y ahorro.