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Córdoba reunirá a expertos internacionales para debatir el impacto de la IA en la educación

Este 5 de noviembre, la Universidad Siglo 21 realizará en Córdoba la novena edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, bajo el lema "Expansión del Código Humano: Cerebro, Tecnología y Red".

02/11/2026 | 15:07Redacción Cadena 3

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María Belén Mendé es vicepresidenta de la Fundación Universidad Siglo 21 y CEO de R’Evolution Education Group. Fue rectora de la universidad entre 2014 y 2023, período en el que la matrícula creció de 28.000 a 90.000 estudiantes. 

Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Comunicación del Tecnológico de Monterrey, México. En 2025 fue distinguida como CEO del Año por Punto a Punto

La Universidad Siglo 21 otorgará el título de doctor honoris causa a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, el próximo 5 de noviembre. La distinción se realizará en el marco del Congreso Internacional que se realizará en Córdoba, el cual será la novena edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, bajo el lema "Expansión del Código Humano: Cerebro, Tecnología y Red". El encuentro abordará cómo integrar la inteligencia artificial a la educación sin perder las capacidades humanas. 

María Belén Mendé, vicepresidenta de la universidad, expresó su entusiasmo: "Estamos realmente muy contentos de que María Corina se sume a otros doctorados honoris causa".

La ceremonia será virtual, ya que Machado no podrá salir de Venezuela. "Ella está profundamente honrada", comentó Mendé, quien destacó la relevancia de la distinción: "Nuestra búsqueda es hacer una distinción a una persona que trasciende el contexto político, como un referente de la libertad y la defensa pacífica de la democracia".

Del congreso participarán especialistas como Diego Golombek, Dolors Reig y Fernán Quirós. En sus ocho ediciones anteriores, el congreso reunió a más de 18.000 participantes y 220 disertantes. La jornada incluirá conferencias, más de 20 charlas y talleres de innovación, con actividades simultáneas en Buenos Aires, Mendoza y Rosario. Mendé sostiene que la educación debe formar personas capaces de pensar críticamente, interpretar la complejidad y tomar decisiones en un mundo atravesado por la tecnología.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Quién es María Belén Mendé? Es vicepresidenta de la Fundación Universidad Siglo 21 y CEO de R’Evolution Education Group, además de haber sido rectora de la universidad entre 2014 y 2023.

¿Qué distinción recibirá María Corina Machado? Recibirá el título de doctor honoris causa por la Universidad Siglo 21 el 5 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo el congreso? En Córdoba, como parte del Congreso Internacional Innova Educa 21.

¿Quiénes participarán en el congreso? Especialistas como Diego Golombek, Dolors Reig y Fernán Quirós estarán presentes en el evento.

¿Por qué es importante la distinción a Machado? Se considera un reconocimiento a una persona que trasciende el contexto político, como un referente de la libertad y la defensa pacífica de la democracia.

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