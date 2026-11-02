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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.

El sorteo número 13074 de la Quiniela Turista se realizó el lunes 2 de noviembre a las 22:15, con el número a la cabeza 6963, que representa "A primera (Casamiento)". Aquí están los resultados completos.

02/11/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 13074 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6963, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Casamiento).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6963
2° 7219
3° 0159
4° 8386
5° 6613
6° 7396
7° 0646
8° 2087
9° 3638
10° 2215
11° 4641
12° 6438
13° 3204
14° 5015
15° 8914
16° 0805
17° 3531
18° 9680
19° 0572
20° 5017

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13074 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 2 de noviembre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6963.

¿Qué representa el número 6963?
Se interpreta como "A primera (Casamiento)".

¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números ganadores son 7219, 0159, 8386, 6613, entre otros.

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