Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.

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El sorteo número 13074 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6963, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Casamiento).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6963

2° 7219

3° 0159

4° 8386

5° 6613

6° 7396

7° 0646

8° 2087

9° 3638

10° 2215

11° 4641

12° 6438

13° 3204

14° 5015

15° 8914

16° 0805

17° 3531

18° 9680

19° 0572

20° 5017