La visita de León XIV, EN VIVO: todo lo que hay que saber sobre la llegada del Papa a Argentina
El Santo Padre estará en el país desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. Buenos Aires, Córdoba y Luján, las sedes de su agenda.
03/11/2026 | 00:03Redacción Cadena 3
FOTO: Robert Francis Prevost se prepara para su gira sudamericana.
Argentina entró en la cuenta regresiva para recibir la histórica visita del papa León XIV, quien estará en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.
La agenda del líder de la Iglesia Católica incluirá actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba y Luján.
Llegará el domingo 8, a las 16.30, al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Uruguay, y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de brindar un discurso en el Palacio Libertad.
El lunes 9, visitará el Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole y, ese mismo día a las 11.30, llevará a cabo una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
Al día siguiente, viajará a la provincia de Córdoba para dar una misa a las 10 en FAdeA y, por la tarde, regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil en Palermo.
Durante su último día, visitará la cárcel de Devoto y realizará la misa de cierre en la Basílica de Luján; cerca de las 14, partirá rumbo a Lima, Perú, desde el Aeropuerto de Ezeiza.
"Una bendición de sabiduría": el rabino Polakoff destacó el significado de la visita de León XIV
El religioso judío cordobés dijo a Cadena 3 que la figura del pontífice trasciende el ámbito católico, convirtiendo su llegada en un momento de alegría compartida para toda la comunidad.
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Viaje histórico. "Una bendición de sabiduría": el rabino Polakoff destacó el significado de la visita de León XIV
El religioso judío cordobés dijo a Cadena 3 que la figura del pontífice trasciende el ámbito católico, convirtiendo su llegada en un momento de alegría compartida para toda la comunidad.
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El canciller Pablo Quirno confirmó que el presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV
Además, el funcionario ratificó que la vicepresidenta Victoria Villarruel y los gobernadores “están invitados al Palacio Libertad”.
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Visita histórica. “El Santo Padre va a ser recibido por el presidente”, confirmó el canciller Pablo Quirno
Además, el funcionario ratificó que la vicepresidenta Victoria Villarruel y los gobernadores “están invitados al Palacio Libertad”.
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Cuatro días, las 24 horas: Cadena 3 acompañará la visita del Papa con una megacobertura
Periodistas y corresponsales de la radio seguirán la agenda de León XIV y la llegada de peregrinos a Buenos Aires, Córdoba y Luján. Conocé los horarios, las voces y los programas especiales para acompañar cada etapa de la gira.
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Histórica visita. Cuatro días, las 24 horas: Cadena 3 acompañará la visita del Papa con una megacobertura
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"Va a ser una fiesta": los detalles de la misa del Papa ante una multitud en Buenos Aires
El obispo auxiliar de Buenos Aires y encargado de la organización de la misa, monseñor Iván Dornelles, brindó detalles del operativo, los accesos y la convocatoria prevista para el encuentro del lunes 9 en el Monumento de los Españoles.
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Visita histórica. "Va a ser una fiesta": los detalles de la misa del Papa ante una multitud en Buenos Aires
El obispo auxiliar de Buenos Aires y encargado de la organización de la misa, monseñor Iván Dornelles, brindó detalles del operativo, los accesos y la convocatoria prevista para el encuentro del lunes 9 en el Monumento de los Españoles.
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Visita del Papa: cómo conseguir el código QR para ingresar a zonas de seguridad en Buenos Aires
Lo brinda el Gobierno porteño y los barrios con restricciones y operativos de seguridad son Palermo y Recoleta. Quienes no puedan acreditar su domicilio con el DNI podrán solicitarlo.
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Visita histórica. Visita del papa: cómo conseguir el código QR para ingresar a zonas de seguridad en Buenos Aires
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Visita del papa León XIV: cómo será la actividad comercial en el centro de Córdoba
La restricción en el área central será vehicular, pero no peatonal. El presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Parra, confirmó que la mayoría de los locales abrirá el sábado 7, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.
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Efecto Papa León XIV: se disparó la demanda de alquileres en Córdoba y hasta cotizan balcones
La visita papal revolucionó la oferta inmobiliaria en la capital. Departamentos temporarios promedian los $180.000 la noche y la zona de Colón es la más codiciada.
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Histórica visita. Efecto Papa León XIV: se disparó la demanda de alquileres en Córdoba y hasta cotizan balcones
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Córdoba se prepara para la llegada del Papa: venta ambulante regulada y tolerancia cero al fuego
La Municipalidad de Córdoba detalló cómo será el operativo especial para la visita papal.
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Un coro rosarino le cantará a León XIV: "Fue increíble que nos convocaran para cantar ante el Papa"
Los integrantes de Vox Cordium visitaron los estudios de Cadena 3 Rosario, interpretaron algunas de las canciones que llevarán a Buenos Aires y compartieron la emoción por su participación en el encuentro de jóvenes junto al Pontífice.
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Tierra de santos: un espacio para descubrir las huellas de la santidad en Córdoba
En el camino hacia el viaje apostólico de León XIV en Argentina, la sede de Córdoba invita a recorrer la historia de los santos, beatos y otros testigos de la fe argentina a través de un blog que reúne sus vidas, testimonios y legado.
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Tarifa fija de taxis para ir a ver al Papa a FAdeA: ¿cuánto costará el viaje?
La Municipalidad estableció un precio único e indivisible por viaje para los traslados hacia el predio. Los vehículos habilitados tendrán una identificación especial en el parabrisas.
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Histórica visita. Tarifa fija de taxis para ir a ver al Papa a FAdeA: ¿cuánto costará el viaje?
La Municipalidad estableció un precio único e indivisible por viaje para los traslados hacia el predio. Los vehículos habilitados tendrán una identificación especial en el parabrisas.
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Lectura rápida
1. ¿Quién visitará Argentina?
El papa León XIV visitará Argentina.
2. ¿Cuándo estará en el país?
Estará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.
3. ¿Dónde realizará actividades?
Realizará actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
4. ¿Qué hará el lunes 9?
Visitará el Cottolengo Don Orione y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.
5. ¿A dónde partirá después de su visita?
Partirá rumbo a Lima, Perú, desde el Aeropuerto de Ezeiza.