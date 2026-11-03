La visita de León XIV, EN VIVO: todo lo que hay que saber sobre la llegada del Papa a Argentina

Argentina entró en la cuenta regresiva para recibir la histórica visita del papa León XIV, quien estará en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

La agenda del líder de la Iglesia Católica incluirá actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba y Luján.

Llegará el domingo 8, a las 16.30, al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Uruguay, y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de brindar un discurso en el Palacio Libertad.

El lunes 9, visitará el Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole y, ese mismo día a las 11.30, llevará a cabo una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Al día siguiente, viajará a la provincia de Córdoba para dar una misa a las 10 en FAdeA y, por la tarde, regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil en Palermo.

Durante su último día, visitará la cárcel de Devoto y realizará la misa de cierre en la Basílica de Luján; cerca de las 14, partirá rumbo a Lima, Perú, desde el Aeropuerto de Ezeiza.

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