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Córdoba se prepara para la llegada del Papa: venta ambulante regulada y tolerancia cero al fuego

La Municipalidad de Córdoba detalló cómo será el operativo especial para la visita papal.

02/11/2026 | 07:43Redacción Cadena 3

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    Audio. Córdoba se prepara para la llegada del Papa : venta ambulante regulada y tolerancia cero al fuego

    Radioinforme 3

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Con la inminente y histórica visita del Papa León XIV a la ciudad de Córdoba, el municipio se encuentra ante un desafío logístico sin precedentes. La llegada de una marea de fieles moviliza no solo la fe, sino también la economía callejera y la organización urbana.

En medio de reuniones y definiciones de última hora, la Municipalidad estableció los lineamientos precisos sobre cómo funcionará la venta ambulante, el uso del espacio público y las estrictas restricciones de seguridad que regirán durante el evento.

En diálogo con Cadena 3, Ezequiel Hormaeche, director de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, brindó detalles clave sobre el esquema que coordinan de forma conjunta con la Provincia y el Ministerio de Seguridad.

Venta ambulante y la llegada del Papa León XIV: Fuego no, agua sí

La masiva llegada de peregrinos genera oportunidades para la economía popular, pero el municipio advirtió que todo deberá ajustarse a los bolsones de tránsito diagramados oficialmente. Ante las consultas sobre la comercialización de productos, Hormaeche fue tajante al explicar cómo operará el sistema en las inmediaciones del predio Ferial y los corredores habilitados: "La idea es poder ordenar en base a los bolsones de tránsito, que es la información que está en la página de la bienvenida del Papa, donde van a estar los bolsones diagramados por el Ministerio de Seguridad y los ingresos a Fadea", detalló el funcionario.

El esquema oficial para los vendedores y fieles contempla las siguientes medidas: 

- Cero fuego y parrillas: Se ratificó la prohibición total de fogones, parrillas y cualquier tipo de generación de fuego o gasos en la vía pública. 

- Rubros permitidos: Quienes deseen comercializar elementos como agua, rosarios u otro tipo de merchandising que no implique riesgos de incendio podrán hacerlo en los alrededores de los bolsones de estacionamiento. 

- Sin burocracia para vendedores lícitos: Hormaeche aclaró que los comerciantes que se acaten a las zonas designadas no necesitarán completar ningún formulario especial de autorización previa, siempre y cuando respeten las directrices de seguridad y ordenamiento vial.

- Corredores estratégicos: El municipio especificará en los próximos días los corredores autorizados para la venta ambulante, especialmente en rutas de aproximación como la colectora hacia Fadea.

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Un ojo en el orden: operativos contra las hordas de motos y el descontrol

Aunque el foco principal de la agenda comunitaria pasa por los preparativos de la visita papal, el municipio no descuida el control urbano cotidiano, especialmente frente a la problemática de las hordas de motociclistas.

Consultado sobre las caravanas y juntadas que afectan la tranquilidad de los vecinos en distintos puntos de la ciudad, Hormaeche remarcó que las medidas de fiscalización se mantienen firmes: "Efectivamente, no está prohibido circular en moto. Lo que sí están prohibidas son las consecuencias de algunas conductas indebidas que derivan de esta problemática y de este tipo de juntadas", señaló.

En el marco de los operativos del último fin de semana —articulados con la Policía de la Provincia y áreas de seguridad—, se registraron resultados contundentes para frenar los excesos:

- Retenciones y detenciones: Se ejecutaron operativos focalizados en zonas críticas como Yofre, Donato Álvarez y Elías Yofre, logrando el secuestro de decenas de motocicletas y vehículos por contravenciones.

- Clausuras comerciales: El área de Fiscalización y Control clausuró 22 comercios y cuatro fiestas clandestinas en la previa del fin de semana por vender alcohol fuera de horario permitido, fomento clave de las concentraciones descontroladas.

- Estadísticas de control: Las fuerzas de seguridad provincial y de tránsito municipal acumulan miles de retenciones de motovehículos en lo que va del año, consolidando un promedio superior a las 50 motos diarias retenidas por infracciones de distinta índole.   

Entrevista de Radioinforme 3.


Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Córdoba? La histórica visita del Papa León XIV a la ciudad de Córdoba.

¿Quién es el encargado de coordinar las medidas de seguridad? Ezequiel Hormaeche, director de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba.

¿Cuándo ocurrirá el evento? La fecha exacta no se menciona, pero se refiere a una visita inminente.

¿Dónde se implementarán las restricciones de venta ambulante? En las inmediaciones del predio Ferial y los corredores habilitados.

¿Por qué se establecieron restricciones en la venta ambulante? Para garantizar la seguridad y el orden durante la llegada de los peregrinos.

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