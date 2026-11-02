Elecciones en EE.UU.: Trump cerró la campaña en Washington en un clima de alta tensión

Por Hernán Funes

En las horas previas a las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, el presidente Donald Trump encabezó un acto de cierre de campaña en la zona del Lincoln Memorial, frente al Reflecting Pool, en un operativo de seguridad extremo.

El Servicio Secreto, junto con francotiradores del Ejército, bloqueó por completo el acceso al área. El evento se transmitió en vivo y estuvo centrado exclusivamente en la figura del mandatario: no hubo participación de votantes en el lugar.

Desde Washington, el enviado especial de Cadena 3, Hernán Funes, relató la intensidad del momento. “Vi una escena realmente de película”, contó. Trump, aunque no figura en las boletas de este martes, pidió a sus simpatizantes que voten “como si él estuviera” en la papeleta. El propio presidente advirtió que, de perder la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, se convertirá en un “Mr. Veto”, aunque reconoció que el control legislativo adversario le complicaría la gestión.

Aunque el acceso al acto estuvo severamente restringido, se logró percibir el clima electoral cargado. Fuera del perímetro vallado se desarrollaba una manifestación demócrata. En ese contexto, el periodista registró el testimonio de un simpatizante de Trump:—Soy optimista. Creo que ganaremos. Pero al aceptar los resultados, dudo que así sea. Veremos qué sucede. Esperemos que no haya guerra civil, pero si es así, estoy dispuesto. Lucharé por el país que amo y no dejaré que se rinda.

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El clima de polarización es evidente. Algunos militantes radicalizados hablan abiertamente de “guerra civil”. Entre las críticas más frecuentes a la administración Trump aparecen el gasto en la guerra de Medio Oriente, el precio de la gasolina y el aumento del costo de vida.

Impacto directo para Argentina

Más de 250 millones de electores están habilitados y ya votó anticipadamente más del 20 % del padrón. Los resultados comenzarán a conocerse a partir de las 20 horas (hora argentina) en estados clave como Texas.

Para la Argentina, el resultado es central. Estados Unidos se consolidó en 2025 como el principal respaldo financiero del gobierno de Javier Milei, ante la incertidumbre del programa económico. Washington comprometió unos 20.000 millones de dólares para 2027, entre aportes públicos e inversores privados. Un Congreso controlado por la oposición podría limitar la capacidad de maniobra de Trump en política exterior y generar mayores controles sobre los funcionarios que deben rendir cuentas ante el Capitolio, con el fantasma del impeachment siempre presente.

El miércoles está prevista una conferencia de prensa de representantes del Tesoro norteamericano, un evento que “por ahora está bajo el radar” pero que podría resultar igual o más relevante para la Argentina que el propio resultado electoral.

Mientras los centros de votación se preparan para abrir este martes, Washington vive horas decisivas. El resultado no solo definirá el poder de Trump en los próximos dos años de su mandato (que finaliza en 2028 sin posibilidad de reelección), sino que también condicionará el margen de apoyo que Estados Unidos podrá brindar a la Argentina en un momento económico clave.

Hernán Funes, enviado especial de Cadena 3 a Washington.