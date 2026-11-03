Condiciones climáticas adversas afectan votantes en estados clave de EE. UU. en elecciones

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- Los funcionarios electorales en estados cruciales como Florida, Arizona y Utah han activado planes de contingencia ante la posibilidad de condiciones meteorológicas extremas el martes. En algunos casos, se ha solicitado a los votantes que acudan a diferentes centros de votación para emitir su sufragio.

La presencia de condiciones meteorológicas impredecibles es una constante en las elecciones, y la planificación para afrontar estas eventualidades es una responsabilidad esencial de los funcionarios electorales estatales y locales.

Según Lawrence Norden, experto en votaciones del Centro Brennan para la Justicia, "cada funcionario electoral del país cuenta con un plan de continuidad de operaciones". Norden destacó que hay 50 estados con reglas y métodos diversos para organizar las elecciones, lo que se traduce en aproximadamente 10,000 jurisdicciones electorales, cada una con su propio plan.

En Florida, las autoridades han instado a los votantes a consultar el sitio web de elecciones estatales debido a fuertes inundaciones repentinas. Como resultado, más de una docena de centros de votación en los condados de Port St. Lucie y Brevard han sido reubicados.

En Utah, la vicegobernadora Deidre Henderson ha declarado el estado de emergencia, permitiendo que quienes se encuentren aislados por las inundaciones soliciten y devuelvan sus papeletas de voto de forma electrónica, según un comunicado oficial.

Por su parte, en Arizona, la gobernadora Katie Hobbs también declaró el estado de emergencia, lo que facilitará "desbloquear fondos y recursos estatales cruciales para las comunidades afectadas por las recientes tormentas severas e inundaciones repentinas". Esto incluye la asignación de 200,000 dólares para la remoción de escombros de las carreteras. El responsable electoral del estado indicó que solo un centro de votación en el condado de Navajo permaneció cerrado el martes por la mañana, y que ya está operativo.

El martes, condiciones meteorológicas extremas se prevén en varios estados del sur y del medio oeste del país, incluyendo Iowa, Texas, Kansas y Colorado.