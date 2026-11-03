El papa León XIV se muestra entusiasmado por su inminente visita a Perú

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El papa León XIV se encuentra "muy entusiasmado" por regresar a Perú y no ha cancelado ninguna de las actividades programadas en su apretada agenda por Sudamérica, a pesar de haber sido sometido a una reciente operación pulmonar, según informó el Vaticano el martes.

"Está muy entusiasmado. Él mismo confirmó este viaje sin ningún cambio", declaró a los periodistas María Montserrat Alvarado, la nueva directora de comunicaciones de la Santa Sede, tal como lo reportó el sitio RFI y recogió Noticias Argentinas.

El líder de la Iglesia católica, de 71 años, fue operado hace menos de tres semanas para extirpar un tumor canceroso y está "muy agradecido" por la preocupación por su salud, según indicó Alvarado durante una conferencia de prensa previa al viaje, programado del 6 al 17 de noviembre.

No obstante, el sumo pontífice afirma que se encuentra en condiciones de llevar a cabo lo que se considera una de las giras papales al extranjero más ambiciosas de las últimas décadas, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú, explicó.

Antes de asumir como León XIV, Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, trabajó durante casi dos décadas en el país andino, incluso ocupando el cargo de obispo, y posee también la ciudadanía peruana.

"El regreso a casa es muy importante para él", afirmó Alvarado. "Este es un lugar que le dio su ministerio y que inspiró quién es como pastor, así como su manera de entender el encuentro y las diversas necesidades de la Iglesia. Le abrió los ojos de una manera nueva y diferente", añadió.

Se anticipa que millones de fieles asistirán a ver a León XIV, quien llevará a cabo más de 50 actividades durante su gira. Pronunciará discursos ante líderes, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei, y se reunirá con pueblos indígenas de la Amazonía en Perú, víctimas de abusos por parte del clero, así como con personas mayores, pobres y con discapacidad.

La gira contempla 12 vuelos, dos traslados en helicóptero y una oración a gran altitud en los Andes, lo que ha generado inquietud sobre si esta agenda será demasiado exigente para el pontífice.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, aseguró que el tumor canceroso del papa "no es una afección permanente, estamos hablando de algo de lo que uno se recupera", de acuerdo al informe citado por RFI.

"El papa es un hombre de 71 años que no padece ninguna enfermedad crónica. Tras haberse sometido a una intervención quirúrgica de la que ya se recuperó, vuelve a ser un hombre de 71 años con excelente estado de salud", concluyó.