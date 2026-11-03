Moria Casán se pronuncia sobre la posibilidad de ser la sucesora de Mirtha Legrand en El Trece

FOTO: Moria Casán se refirió a la posibilidad de reemplazar a Mirtha Legrand en El Trece

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La conductora Moria Casán se refirió a la posibilidad de ocupar el lugar de Mirtha Legrand en las noches de El Trece durante 2027 y aclaró que no se considera un reemplazo de la histórica diva, aunque reconoció que aceptaría la propuesta si no pudiera continuar al frente del ciclo.

En declaraciones televisivas, la diva sostuvo: "No tengo idea. Tengo muchas cosas, pero siempre es muy grato que se piense en mí. No puedo reemplazar a todo el mundo o tener horarios, pero siempre es grato que se piense en mí para algo tan importante".

"Nunca sería un reemplazo de nadie, mucho menos de Legrand. Pero, si no se pudiera hacer, que se piense en mí para ocupar un lugar tan importante. Sé de lo que se trata el show", agregó.

Consultada sobre si le gustaría asumir ese desafío, Casán señaló que actualmente está conforme con su presente laboral: "Mi propio programa lo tengo con 'La mañana con Moria'. No es un anhelo, estoy feliz con todo lo que tengo. Pero, bienvenidas todas las propuestas".

La versión sobre su posible llegada a las noches de los sábados surgió luego de que el periodista Adrián Pallares mencionara en el programa Intrusos que El Trece tendría interés en convocarla para ocupar ese espacio durante 2027.