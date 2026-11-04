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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, Santa Fe presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 17° y 25°. La humedad será alta y el viento soplará desde el sureste a 6 m/s.

04/11/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe indican un cielo despejado con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 85%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sureste y la presión atmosférica se encuentra en 1005 hPa.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento que podría alcanzar los 6 m/s. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Santa Fe es el siguiente: Jueves 5 de noviembre: mínima 13°, máxima 27°, cielo despejado. Viernes 6 de noviembre: mínima 15°, máxima 30°, cielo con algunas nubes. Sábado 7 de noviembre: mínima 14°, máxima 20°, se esperan lluvias ligeras. Domingo 8 de noviembre: mínima 9°, máxima 23°, cielo despejado. Lunes 9 de noviembre: mínima 10°, máxima 26°, cielo despejado.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Santa Fe?
Se anticipa un día soleado con temperaturas entre 17° y 25°.

¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 85%.

¿Qué condiciones de viento hay?
El viento sopla a 6 m/s desde el sureste.

¿Habrá lluvias en el día de hoy?
No se esperan lluvias para hoy en Santa Fe.

¿Cómo será el clima en los próximos días?
Se prevén días soleados y algunas nubes, con temperaturas que alcanzarán hasta 30°.

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