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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, Tucumán presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 18° y 24°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 83%.

04/11/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica se mantiene en 24°. La humedad es del 83%, lo que contribuye a un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte (340°). La presión atmosférica se encuentra en 1004 hPa.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos. La humedad alta y el viento suave también son características del día. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas y tomar precauciones si es necesario.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan un clima variado. Para el jueves 5 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. El viernes 6 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 32°, con cielo despejado. El sábado 7 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras nuevamente. Para el domingo 8 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 25°, con nubes dispersas.

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