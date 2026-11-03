Astronautas de la NASA ejercen su derecho al voto desde la Estación Espacial Internacional

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- Los tres astronautas estadounidenses en la Estación Espacial Internacional, Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney, también registraron su voto en las elecciones legislativas que se celebran este martes en Estados Unidos.

"Sí, ¡incluso puedes votar desde el espacio! Los tres miembros de la tripulación de EE.UU. tuvimos el privilegio de votar desde la estación espacial. Completamos una boleta electrónica y la enviamos de manera segura a los funcionarios electorales", declaró el astronauta Anil Menon en un video que compartió desde su cuenta de la red X.

Un problema con el escáner de boletas podría retrasar los resultados de un escaño clave en Nueva York

Un problema con el escaneo de papeletas en Westchester, Nueva York, podría ocasionar retrasos significativos en los resultados de un escaño clave en la Cámara de Representantes y, de no resolverse, podría requerir el recuento manual de votos hasta altas horas de la noche, según varios analistas políticos que siguen de cerca la contienda, reportó la cadena CNN.

Ambos candidatos en el distrito 17 de Nueva York, una zona muy competitiva, han recalcado que se contarán todos los votos y que no tendrían ningún motivo para cuestionar los resultados finales.

"Manténganse en la fila y voten. No abandonen el centro de votación sin votar", escribió el representante republicano Mike Lawler en X. Su oponente demócrata, Cait Conley, declaró en una comparecencia ante la prensa: "Confío en que cada voto será contado tal como fue emitido".

Sin embargo, varias fuentes internas que siguen de cerca la contienda electoral declararon a CNN el martes que, si el problema no se resuelve, es posible que los resultados de ese escaño clave del valle del Hudson no se conozcan al final de la noche.

Debido al problema con el escaneo de las papeletas, los votantes están marcando sus boletas de papel como de costumbre y luego colocándolas en una bolsa aparte para su posterior recuento, en lugar de escanearlas inmediatamente. A menos que se reparen las máquinas, esas decenas de miles de papeletas deberán ser contadas manualmente por un equipo especial de funcionarios electorales.

La Junta Electoral del Condado de Westchester aún no ha revelado la causa del problema, que, según indicaron, está "impidiendo que las máquinas de votación acepten las papeletas en los centros de votación".

Amenaza de bomba reportada en un centro de votación en una escuela de Toledo, Ohio

Una amenaza de bomba se recibió por la mañana en un centro de votación habilitado en una escuela primaria de Toledo, estado de Ohio, según informaron las autoridades, y se han reportado múltiples amenazas en la ciudad y sus alrededores.

El Departamento de Policía de Toledo informó que los agentes respondieron a una amenaza de bomba en un centro de votación de la escuela primaria Beverley poco antes de las 10:30 a. m., hora local. Minutos después, alrededor de las 10:39 a. m., se reportó una segunda amenaza en un lugar donde se desarrollaba la jornada laboral de un maestro. Ambos lugares fueron evacuados como medida de precaución, reportó la cadena NBC News.

La policía informó que se notificó al escuadrón antibombas del noroeste de Ohio, el cual solicitó la presencia de perros detectores de explosivos para inspeccionar ambos lugares. La policía indicó que se desconoce si las dos amenazas están relacionadas.

Mientras tanto, también se reportaron amenazas en dos escuelas de la cercana Bowling Green, donde el distrito escolar de la ciudad informó que dos escuelas recibieron "llamadas amenazantes" esta mañana.

Los estudiantes y el personal fueron evacuados de ambas instalaciones, agregaron, y las autoridades creen que las llamadas podrían ser intentos de "swatting" (llamadas falsas de emergencia para provocar una gran movilización policial en un lugar específico).

Un hombre de Oklahoma fue acusado de enviar cientos de cartas con polvo blanco antes de las elecciones

Un hombre de Oklahoma se enfrenta a cargos federales tras supuestamente enviar cientos de cartas que contenían polvo blanco a funcionarios públicos y medios de comunicación antes de las elecciones de 2024 y 2026.

Según los documentos de acusación que se hicieron públicos el martes, Robin Patrick Martin supuestamente envió más de 700 sobres a funcionarios públicos de ambos partidos en todo el país. Las autoridades indicaron que el polvo contenido en los sobres no era tóxico y que estos contenían mensajes escritos con tinta fotocromática, difícil de ver a simple vista.

Martin está acusado de un cargo de transmitir información falsa o engañosa y de otro cargo de enviar comunicaciones amenazantes por correo. No quedó claro de inmediato si Martin había sido detenido, reportó la cadena CBS News.

Agencia NA