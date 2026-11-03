Elecciones en Estados Unidos: emisarios de Milei siguen el escrutinio junto al embajador

Por Hernán Funes

La elección legislativa de medio término en Estados Unidos concentra la atención de la Casa Blanca, pero también del Gobierno argentino. En una jornada decisiva para el escenario político norteamericano, representantes de la administración de Javier Milei se encuentran en Washington y participan de una agenda de contactos institucionales que incluye un encuentro en la Embajada argentina con el embajador Alec Oxenford, mientras se desarrolla la votación y se aguardan los primeros resultados.

Del espacio oficialista participan el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia; y el diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe, Nicolás Mayoraz. La delegación también incluye a otros funcionarios y legisladores que viajaron para seguir de cerca los comicios y mantener encuentros con referentes institucionales y empresariales estadounidenses. La visita se desarrolla en el marco de una agenda impulsada junto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Centro de Estudios Americanos.

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El interés de la Casa Rosada tiene una explicación política y económica. Donald Trump es el principal aliado internacional de Javier Milei y la relación entre ambos gobiernos adquirió una dimensión estratégica, tanto por la afinidad política como por el respaldo diplomático y financiero de Washington a la Argentina. En ese contexto, el resultado electoral puede incidir en la capacidad de Trump para avanzar con su agenda legislativa y en el escenario político con el que deberá convivir durante la segunda mitad de su mandato.

A diferencia de una elección presidencial, los comicios de medio término no definen quién ocupa la Casa Blanca, sino la composición del Congreso. En esta oportunidad están en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y distintas gobernaciones. El resultado determinará qué partido tendrá el control de cada cámara durante los próximos dos años y, por lo tanto, cuánto margen tendrá el presidente para impulsar sus iniciativas.

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Por eso, la elección representa una prueba política para Trump. Una modificación del equilibrio parlamentario podría condicionar sus proyectos, la negociación presupuestaria y el desarrollo de su programa de gobierno. El propio mandatario buscó darle dimensión histórica a la jornada al definirla como «la elección de medio término más importante de la historia». Durante el día también intervino activamente en la campaña, con mensajes de respaldo a candidatos republicanos, entre ellos el congresista por Nueva York Mike Lawler.

La magnitud de la convocatoria también quedó reflejada en la participación anticipada. Los registros difundidos durante la jornada mostraban más de 59 millones de votos emitidos antes del día electoral, una cifra superior a los 45,9 millones registrados en las elecciones legislativas de 2022. Los datos reflejan una participación anticipada de gran volumen, aunque no permiten por sí solos establecer una tendencia definitiva sobre el resultado partidario.

La jornada, además, estuvo atravesada por algunos inconvenientes operativos en distintos puntos del país. En Mississippi se reportaron fallas en máquinas de votación y faltantes de boletas, mientras que en Pensilvania debieron extender el horario en tres centros electorales del condado de Chester debido a problemas técnicos. También se registraron demoras en algunos centros de votación de Chicago y Carolina del Norte.

La atención está puesta ahora en el cierre de los centros de votación y en la publicación de los primeros cómputos. Sin embargo, las cifras que se conozcan durante la noche tendrán carácter preliminar: el resultado definitivo dependerá del procesamiento de los votos pendientes, las verificaciones correspondientes y los procedimientos de certificación que establece cada estado.

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Para la Argentina, la expectativa excede la curiosidad por el desenlace de la política estadounidense. El vínculo entre Milei y Trump constituye uno de los principales ejes de la estrategia internacional del Gobierno libertario. En ese marco, la continuidad del respaldo de Washington, las posibilidades de cooperación económica y financiera y la interlocución política con la administración republicana forman parte de las variables que observa la Casa Rosada.

La presencia de Devitt, Menem y Mayoraz en Washington adquiere así una lectura que va más allá del seguimiento protocolar de una elección extranjera. La comitiva busca mantener abiertos los canales de diálogo y observar de primera mano un proceso que puede modificar las relaciones de fuerza en el principal aliado internacional del Presidente argentino.

Hernán Funes, enviado especial en Washington.