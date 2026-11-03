El temor a las redadas en EE.UU atraviesa a los votantes latinos: "Es como un secuestro"

Por Hernán Funes

Unos 39 millones de latinos están habilitados para votar en las elecciones de medio término que se celebran este martes en Estados Unidos. En una contienda clave para definir el control del Congreso y el margen de maniobra de Donald Trump durante los últimos dos años de su mandato, la política migratoria del Gobierno aparece entre las preocupaciones de una comunidad que representa cerca del 16% del electorado.

El temor a las redadas y las deportaciones atraviesa a buena parte de los inmigrantes latinoamericanos. En Estados Unidos conviven comunidades de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Bolivia y otros países de la región, con distintas experiencias frente a los operativos migratorios. Una encuesta del Pew Research Center realizada entre fines de septiembre y comienzos de octubre registró que el 51% de los latinos habilitados para votar manifestaba intención de apoyar a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes, frente al 24% que se inclinaba por los republicanos. Se trata de preferencias previas a los comicios, no de resultados.

Desde Washington, un argentino oriundo de Salta, de 30 años, describió su experiencia y cuestionó el vínculo del Gobierno de Trump con los sectores latinos que respaldaron su llegada al poder. "La comunidad latina apoyó mucho al candidato presidencial que ahora está Trump, pero no se vio un buen desempeño con los latinos que lo apoyaron. Es muy cuestionable eso, parte de los latinos ya no lo quieren en el poder", sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Al referirse a las consecuencias de los operativos migratorios, contó que conoce casos de personas que salieron a trabajar y nunca regresaron a sus hogares. "Amigos no, pero sí conocidos de amigos. En la propia charla te cuentan que se llevaron a tal persona, que era el marido de tal mujer que trabajaba. Es algo feo porque me cuentan que salieron a trabajar y no volvieron", relató.

Según explicó, las familias deben recurrir a abogados para intentar resolver la situación o enfrentar una deportación inmediata. "Es decir, no volvieron nunca más a su casa y sus cosas quedaron ahí. Es como un secuestro, se lo llevan y ya no lo puedes ver", concluyó el salteño.

Hernán Funes, enviado especial en Washington.