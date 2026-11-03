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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que rondan los 21°. La humedad es alta y el cielo se mantiene despejado, ideal para actividades al aire libre.

03/11/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: cielo despejado y temperaturas agradables

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El clima en Rosario para este martes 3 de noviembre se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo que indica el termómetro.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una brisa de 6 m/s proveniente del este, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros, y la presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. No se anticipan lluvias, lo que permite disfrutar de un día soleado y propicio para actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hace de este martes un día ideal para salir y disfrutar de la ciudad.

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. Para el miércoles 4 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 26°, con posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 28°, con cielo despejado. Sin embargo, el viernes 6 de noviembre, se anticipan lluvias nuevamente, con mínimas de 12° y máximas de 19°.

Finalmente, el fin de semana se presenta con un clima más fresco, con mínimas que podrían bajar a 8° y máximas de 22°, manteniendo un cielo despejado. Es recomendable estar atentos a los cambios en el pronóstico para planificar actividades al aire libre.

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