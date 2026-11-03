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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 17° y 30°. La humedad es del 63% y se prevén cielos parcialmente nublados durante la jornada.

03/11/2026 | 12:33Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 27°. La sensación térmica es de 29°, lo que indica un ambiente cálido. La humedad se sitúa en el 63%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 1.79 m/s desde el sur.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1.79 m/s. La humedad del 63% puede influir en la sensación térmica, que se percibe más alta. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El miércoles 4 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 27°, con posibilidad de light rain. El jueves 5 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 24°, también con light rain. Para el viernes 6 de noviembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 32°, con few clouds. Finalmente, el sábado 7 de noviembre, la mínima será de 11° y la máxima de 22°, con light rain.

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