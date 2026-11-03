Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 3 de noviembre
Este martes 3 de noviembre, Tucumán presenta una temperatura actual de 25°, con una máxima esperada de 30°. Se prevé un cielo con pocas nubes y condiciones de viento suaves.
FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico para el 3 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 25° y una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 73%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el norte.
El clima hoy martes 3 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Tucumán presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 24° con lluvias moderadas. El jueves 5 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. El viernes 6 de noviembre, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 18° y 33°. Finalmente, el sábado 7 de noviembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 24° con nubes dispersas.