El comunicado del Andorra por la muerte de Jesús de Miguel: "Ninguna palabra puede aliviar el dolor"

El FC Andorra emitió este martes un comunicado oficial en el que expresa su profunda conmoción por el fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel y traslada su “más sincero pésame” a la familia del futbolista, al club canario y a todas las personas cercanas a él. “Comparecemos hoy profundamente conmocionados por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Y lo primero que queremos hacer es trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, al CD Tenerife y a todas las personas que estaban cerca de él”, señala el texto publicado en la web oficial del club.

“Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así, pero queremos que sepan que estamos con ellos y que compartimos profundamente su tristeza”, agrega. El club andorrano remarca su total apoyo al CD Tenerife, a sus jugadores, cuerpo técnico, trabajadores y afición. “Estamos profundamente afectados por lo sucedido y compartimos el dolor que está viviendo el club. Desde el primer momento hemos mantenido el contacto con ellos y estamos a su disposición para todo lo que puedan necesitar”, indica.

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Asimismo, el FC Andorra confirma que se encuentra en contacto con LaLiga, el Gobierno de Andorra y los organismos correspondientes para ofrecer colaboración y apoyo en estos momentos difíciles. En ese marco, ha solicitado la suspensión del próximo encuentro frente al RCD Mallorca, “al considerar que son momentos de profundo dolor en los que debe primar el respeto y el acompañamiento a todas las personas afectadas”.

El comunicado destaca también el fuerte impacto emocional que lo ocurrido ha generado en los jugadores, el cuerpo técnico y todo el personal del club. Por ello, “el club está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten”. “Somos un equipo, dentro y fuera del campo. Ahora más que nunca, tenemos que estar juntos, acompañarnos y cuidarnos los unos a los otros”, sostiene la entidad. Y concluye: “Hoy todo el fútbol y todo el deporte están de luto. […] Nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús y a todo el CD Tenerife. Descansa en paz, Jesús.”

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Jesús de Miguel, delantero de 30 años del Tenerife, falleció este martes tras el grave choque sufrido el lunes durante el partido de Segunda División ante el Andorra.