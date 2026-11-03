MasterChef Celebrity se impone en rating con picos de 12.2 puntos y deja atrás a la competencia

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El reality de cocina, MasterChef Celebrity, volvió a liderar su franja horaria con una nueva gala de "última chance" y la participación de la chef Dolli Irigoyen en lugar de Germán Martitegui. De esta forma, Telefe vuelve a posicionarse como lo más visto de la televisión abierta.

De acuerdo con las mediciones de Kantar IBOPE, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo a cargo de Wanda Nara obtuvo 12.2 puntos y concentró la mayor cantidad de encendidos nocturnos este lunes, duplicando --y hasta triplicando-- a su competencia.

La gala "de última chance" de este lunes estuvo ambientada como El Gran Premio de MasterChef y, en una similitud con las carreras de Fórmula 1, desafió a los participantes a presentar un plato libre donde el ingrediente principal sean los camarones. El plato debía ser digno de llevarlos a Brasil.

En ese sentido, los famosos utilizaron su imaginación en unos platos con arroz, farofa y bananas fritas con el fin de que uno de ellos pueda subir al balcón, mientras que el resto pasaría a la gala de eliminación.

Mike Amigorena presentó una ensalada de camarones al vino con verduras de estación, farofa y vinagreta de maracuyá. Seba Presta, unos camarones a la sartén con ensalada fresca, banana frita y vinagreta de pepino. Lizy Tagliani, un clásico arroz con camarones.

El futbolista Pablo Migliore cocinó una canasta de papa con camarones y bananas fritas, arroz blanco y ensalada. Julieta Nair presentó una brocheta de camarones fritos con ensalada fresca y arroz con farofa. Grego Rosello apostó por una clásica moqueca de camarones.

La China Ansa cocinó unos camarones apanados fritos, arroz al coco, farofa de banana y salsa de mango y maracuyá. Hernán de Mala Fama presentó camarones al vino con ensalada fresca, farofa y banana frita. La Negra Vernaci destacó con camarones apanados con banana frita, arroz con farofa y ensalada fresca y Diego Ramos sirvió un wrap de camarones al ajillo con salsa de palta y arroz blanco con vegetales.

Finalmente, La Negra Vernaci subió al balcón y evitó la gala de eliminación.

¿Cómo le fue a la competencia?

Muy por debajo del reality de cocina se posicionó El Trece con Otro día perdido, con un rating que varió entre 4.8 y 5.4 puntos. El tercer lugar se lo quedó El Nueve, con un piso sólido de 1.4 puntos de rating, mientras que América TV midió 1 punto. El quinto lugar fue de Net TV con 0.5 puntos.