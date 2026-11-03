MasterChef Celebrity se impone en rating con picos de 12.2 puntos y deja atrás a la competencia
El reality culinario conducido por Wanda Nara se destacó con una gala especial y dejó a sus rivales muy por detrás en la medición de audiencia.
FOTO: MasterChef Celebrity lideró la franja horaria con picos de 12.2 puntos de rating.
Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El reality de cocina, MasterChef Celebrity, volvió a liderar su franja horaria con una nueva gala de "última chance" y la participación de la chef Dolli Irigoyen en lugar de Germán Martitegui. De esta forma, Telefe vuelve a posicionarse como lo más visto de la televisión abierta.
De acuerdo con las mediciones de Kantar IBOPE, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo a cargo de Wanda Nara obtuvo 12.2 puntos y concentró la mayor cantidad de encendidos nocturnos este lunes, duplicando --y hasta triplicando-- a su competencia.
La gala "de última chance" de este lunes estuvo ambientada como El Gran Premio de MasterChef y, en una similitud con las carreras de Fórmula 1, desafió a los participantes a presentar un plato libre donde el ingrediente principal sean los camarones. El plato debía ser digno de llevarlos a Brasil.
En ese sentido, los famosos utilizaron su imaginación en unos platos con arroz, farofa y bananas fritas con el fin de que uno de ellos pueda subir al balcón, mientras que el resto pasaría a la gala de eliminación.
Mike Amigorena presentó una ensalada de camarones al vino con verduras de estación, farofa y vinagreta de maracuyá. Seba Presta, unos camarones a la sartén con ensalada fresca, banana frita y vinagreta de pepino. Lizy Tagliani, un clásico arroz con camarones.
El futbolista Pablo Migliore cocinó una canasta de papa con camarones y bananas fritas, arroz blanco y ensalada. Julieta Nair presentó una brocheta de camarones fritos con ensalada fresca y arroz con farofa. Grego Rosello apostó por una clásica moqueca de camarones.
La China Ansa cocinó unos camarones apanados fritos, arroz al coco, farofa de banana y salsa de mango y maracuyá. Hernán de Mala Fama presentó camarones al vino con ensalada fresca, farofa y banana frita. La Negra Vernaci destacó con camarones apanados con banana frita, arroz con farofa y ensalada fresca y Diego Ramos sirvió un wrap de camarones al ajillo con salsa de palta y arroz blanco con vegetales.
Finalmente, La Negra Vernaci subió al balcón y evitó la gala de eliminación.
¿Cómo le fue a la competencia?
Muy por debajo del reality de cocina se posicionó El Trece con Otro día perdido, con un rating que varió entre 4.8 y 5.4 puntos. El tercer lugar se lo quedó El Nueve, con un piso sólido de 1.4 puntos de rating, mientras que América TV midió 1 punto. El quinto lugar fue de Net TV con 0.5 puntos.
Lectura rápida
¿Qué programa lideró la noche?
MasterChef Celebrity se destacó con un rating de 12.2 puntos.
¿Quién fue la conductora del programa?
El programa fue conducido por Wanda Nara.
¿Qué tipo de gala se realizó?
Se llevó a cabo una gala de "última chance" ambientada como El Gran Premio de MasterChef.
¿Cómo le fue a la competencia?
El Trece obtuvo entre 4.8 y 5.4 puntos, quedando muy por debajo de MasterChef.
¿Quién subió al balcón?
La Negra Vernaci fue quien subió al balcón y evitó la gala de eliminación.
[Fuente: Noticias Argentinas]