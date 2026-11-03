¿Cómo se podría dar un Instituto - Belgrano en playoffs?

FOTO: La Gloria y el Pirata pueden cruzarse

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Por Gabriel Rodríguez

Con la derrota de Atlético Tucumán, Belgrano logró la clasificación a los playoffs por el título del Clausura a falta de una fecha para el final del campeonato que tendrá a los celestes visitando este jueves a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Belgrano se encuentra en la quinta posición de la zona B con 23 puntos, los mismos que River y Barracas Central; uno más que Independiente Rivadavia y dos más que Sarmiento.

Del grupo además están clasificados Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia.

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Clasificados a Octavos de Final ?????? https://t.co/57EzEogCGX — Belgrano (@Belgrano) November 3, 2026

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Los únicos que no tienen plaza asegurada son Sarmiento e Independiente de Mendoza, que son seguidos por Huracán que podría desplazar a los dos.

Ahora, con la clasificación asegurada, Belgrano debe definir la posición, recordando que si acaba cuarto será local en el primer cruce de octavos de final.

Para que eso suceda, debe ganarle a Gimnasia y si es por una buena diferencia de goles, mejor ya que River tiene +5 contra +3 del Pirata, y el Millonario enfrentará al descendido Aldosivi.

Con esa hipotética victoria, el Pirata tendrá que aguardar una derrota de River y que tampoco Barracas Central triunfe sobre Racing.

POSIBLES RIVALES

Dependiente del resultado de la última jornada, Belgrano puede quedar cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo.

La foto de hoy en el quinto puesto, lo ubican en partido ante el cuarto de la otra zona que al momento es Defensa y Justicia.

LE PODRÍA TOCAR INSTITUTO

Podría darse de que Instituto y Belgrano jueguen en el primer cruce, siendo local la Gloria.

Para eso hay varias combinaciones posibles, pero las dos más fáciles son las siguientes.

Instituto quedará primero o segundo de su zona.

Si es el líder irá con el octavo de la otra y si es segundo, con el séptimo,

Si el albirrojo no pierde la punta, Belgrano debe quedar octavo. Es decir que deberá perder, River y Barracas sumar y victorias de Independiente Rivadavia y Sarmiento.

Si Instituto es escolta, Belgrano tiene que quedar séptimo. Ahí deberán darse los mismos resultados menos la victoria de Sarmiento, jugando con que Huracán hoy se encuentra afuera.