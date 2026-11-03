Villa Constitución: cuatro detenidos por golpear, abusar sexualmente y robar a una mujer

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, quedaron en prisión preventiva efectiva en el marco de una investigación por un grave episodio de violencia ocurrido en la ciudad de Villa Constitución. Los imputados están acusados de agredir físicamente a una mujer de 41 años, someterla a situaciones de extrema humillación, cometer abusos sexuales, amenazarla y sustraerle pertenencias.

La audiencia imputativa se realizó este martes 3 de noviembre de 2026 en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución. Allí, el fiscal Ramiro Martínez atribuyó responsabilidad penal a Melani R., de 20 años; Alicia A., de 62; Natalia R., de 46; y Adolfo R., de 38.

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La jueza Usandizaga, tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva de los cuatro imputados hasta la realización de la audiencia preliminar.

De acuerdo con la investigación fiscal, el episodio tuvo lugar el domingo 25 de octubre, alrededor de las 22, en inmediaciones de la intersección de las calles Julieta Lantieri y 9 de Julio, en el barrio San Cayetano.

Según la acusación, los cuatro imputados, junto con una quinta mujer que todavía no fue identificada, habrían participado de una violenta agresión contra la víctima.

La investigación sostiene que Natalia R. tomó a la mujer del cabello, le propinó cachetadas y golpes de puño mientras le exigía que entregara su teléfono celular. Cuando la víctima intentó alejarse, habría sido arrojada al suelo, donde sufrió rasguños en la espalda.

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Posteriormente, Natalia R., Melani R. y Alicia A. habrían roto las prendas de vestir de la mujer, dejándola expuesta en sus partes íntimas ante vecinos que observaban la situación.

La agresión continuó con insultos y nuevos golpes. Según la reconstrucción fiscal, Natalia R. volvió a sujetar a la víctima del cabello y le levantó la cabeza para facilitar que Adolfo R. la golpeara en el rostro, particularmente en la zona del ojo y la frente, además de propinarle patadas en las costillas.

En ese contexto, el hombre también habría exhibido sus partes íntimas ante la mujer.

Amenazas, robo y difusión de un video

La acusación sostiene que, mientras la víctima se encontraba en una situación de indefensión, los cuatro imputados la amenazaron con continuar golpeándola e incluso con incendiar su vivienda.

Aprovechando las circunstancias, le habrían sustraído dinero en efectivo y una llave que llevaba consigo, además de ocasionar daños en su bicicleta.

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Uno de los aspectos más graves del caso es que parte de la secuencia fue registrada en un video de 4 minutos y 26 segundos por una de las personas que habría participado del hecho. Posteriormente, ese material fue difundido en redes sociales, exponiendo públicamente a la víctima y profundizando el carácter humillante y degradante de lo sucedido.

El fiscal Ramiro Martínez imputó a las cuatro personas como coautores de los delitos de lesiones dolosas leves, amenazas simples, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la intervención de dos o más personas, robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, y daños, todos en concurso real.

La causa continúa en etapa de investigación y los cuatro imputados permanecerán detenidos bajo prisión preventiva efectiva hasta la audiencia preliminar.