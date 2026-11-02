Violencia de género en Rosario: imputaron a un hombre por incendiar la casa de su pareja

Un hombre identificado por sus iniciales como J. S. fue imputado por el delito de incendio, acusado de provocar intencionalmente un foco ígneo en la vivienda de su pareja, en la ciudad de Rosario. La Justicia dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta el próximo 27 de noviembre.

La audiencia imputativa se llevó a cabo el 31 de octubre de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Durante la instancia, el fiscal Diego Meinero le atribuyó al acusado el delito de incendio, en calidad de autor y en grado consumado. La audiencia fue formalizada por el juez de primera instancia Gasparini, quien ordenó la medida cautelar.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el episodio ocurrió el 27 de octubre, alrededor de las 23:27, en una vivienda ubicada en calle Beatriz Vallejos al 3300, a la que se accede a través de un pasillo.

De acuerdo con la acusación, J. S. se presentó en el domicilio donde reside su pareja, ingresó al inmueble y, una vez en el interior, habría iniciado un foco de incendio. Posteriormente, abandonó el lugar llevando un encendedor en una de sus manos, momento en que fue advertido por un familiar.

Las llamas se propagaron y provocaron importantes pérdidas materiales. Entre los elementos destruidos se encontraban electrodomésticos, muebles, prendas de vestir y útiles escolares. Además, el fuego ocasionó daños de consideración en la estructura de la vivienda, que quedó en estado de posible derrumbe.

Tras escuchar la imputación, el juez dispuso que el acusado permanezca bajo prisión preventiva hasta el 27 de noviembre de 2026, mientras avanza la investigación judicial.