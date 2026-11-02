Central se juega la chance de volver a ganar la tabla anual: qué necesita para ser campeón

Por Marcelo Lamberti

Rosario Central afrontará una definición decisiva en la lucha por quedarse con la tabla anual del fútbol argentino. El próximo sábado 7 de noviembre, el equipo auriazul recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, en una jornada que tendrá tres partidos determinantes y en la que se resolverá quién termina en lo más alto de la clasificación.

El Canalla llega con posibilidades concretas, aunque no depende exclusivamente de su propio resultado. Boca cuenta con un punto más y también tiene chances Argentinos Juniors, por lo que los resultados de los tres encuentros serán determinantes para establecer al campeón.

Los otros compromisos serán Boca frente a Defensa y Justicia, en La Bombonera, y Argentinos Juniors ante Huracán, en el estadio Diego Armando Maradona. Los tres partidos están programados para disputarse en simultáneo, a las 17.30.

/Inicio Código Embebido/

? CENTRAL RECIBIRÁ A ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO EN LA DEFINICIÓN DE LA TABLA ANUAL Rosario Central jugará el sábado 7 de noviembre, a las 14.30, frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, en una jornada clave para definir la tabla anual. https://t.co/y1Y2VOSHVo — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 2, 2026

/Fin Código Embebido/

En los papeles, Central tendrá como rival a Estudiantes de Río Cuarto, un equipo que representa un desafío diferente al de sus competidores directos. Sin embargo, el conjunto rosarino deberá hacer su parte y esperar lo que suceda en Buenos Aires y La Paternal para conocer su destino en la tabla anual.

De cara al encuentro, el cuerpo técnico tendrá una alternativa más en la defensa: Ibarra ya cumplió la sanción y estará nuevamente a disposición. Otra de las cuestiones a seguir será la situación de Ángel Di María, quien terminó el último compromiso con molestias vinculadas a la pubalgia que viene arrastrando. Su presencia todavía deberá evaluarse en función de su evolución física.

Mientras tanto, también se espera información oficial sobre la organización del partido y el expendio de localidades para el encuentro en el Gigante de Arroyito. La expectativa estará puesta en una jornada en la que Central buscará cerrar la temporada en lo más alto, aunque con la obligación de mirar de reojo los resultados de sus rivales directos.