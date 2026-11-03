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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, Tucumán presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 18° y 31°. La humedad es alta, alcanzando el 94%, y el viento sopla a 1.54 m/s.

03/11/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: lluvias ligeras y temperaturas variables

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Este martes 3 de noviembre, el clima en Tucumán se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo y pegajoso.

La visibilidad es de 7000 metros, lo que permite una buena circulación, aunque las condiciones de lluvia podrían limitarla en algunos momentos. El viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente. La presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa, lo que es un indicador de estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, se espera una mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 31°. A lo largo del día, las lluvias ligeras podrían continuar, por lo que se recomienda a la población estar preparada para posibles chaparrones.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el miércoles 4 de noviembre habrá lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán entre 18° y 24°. El jueves 5 de noviembre se prevé un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 18° y máximas de 26°, también con lluvias ligeras. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipa un clima más despejado, con mínimas de 13° y máximas de 25°.

En resumen, el clima en Tucumán para este martes 3 de noviembre se presenta inestable, con lluvias ligeras y temperaturas que varían entre 18° y 31°. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al salir.

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