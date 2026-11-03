Corte Suprema de EE.UU. desestima pedido de Trump sobre boletas para las midterms

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — El máximo tribunal de Estados Unidos ha tomado una decisión de emergencia que coincide con las posturas de tribunales inferiores, al rechazar una solicitud del Departamento de Justicia para separar 20.000 boletas que, según la Administración de Donald Trump, podrían ser utilizadas por personas no ciudadanas durante las elecciones de mitad de mandato que se celebran este martes.

Previamente, Trump había intentado sin éxito bloquear la proclamación de la candidata demócrata al Senado, Mary Peltola, en Alaska, según ha informado la Agencia Noticias Argentinas.

La Corte Suprema, de tendencia conservadora, ha detenido este intento de Trump, a pesar de que históricamente ha respaldado muchas de las políticas presidenciales, como destaca el medio France 24.

Indultos

En otro ámbito, Trump ha manifestado que concedería indultos preventivos a todos aquellos que trabajaron para él, en caso de que los demócratas logren el control del Congreso, según ha señalado el portal dw.

Durante una conversación en el pódcast "Pod Force One" del diario New York Post, Trump fue preguntado si indultaría a "todos los que trabajaron" para él, a lo que respondió: "Ni siquiera me lo pensaría (...) Lo haría".

El exmandatario agregó que ya había otorgado indultos a los involucrados en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, refiriéndose a los cerca de 1.500 indultos que otorgó el primer día de su segundo mandato en enero de 2025.

Para respaldar su declaración, Trump mencionó a su predecesor, argumentando que "eso fue lo que hizo Biden, indultó a todo el mundo".

En la misma entrevista, Trump reiteró su interés en postularse nuevamente para la presidencia en 2028, aunque reconoció las limitaciones legales que enfrenta.

"Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", declaró Trump a Miranda Devine en el programa.