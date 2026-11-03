Cumbre en Bruselas abordará la reconstrucción de Ucrania tras el conflicto con Rusia
Representantes de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea se reunirán para discutir la reconstrucción del país tras la guerra. La CE y la OTAN también participarán en este encuentro clave.
FOTO: Paula Pinho
Buenos Aires, 3 de noviembre (NA-Xinhua) — Este miércoles, Bruselas será el escenario de una importante reunión entre representantes de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Ucrania, donde se abordará la reconstrucción y el futuro del país afectado por la guerra con Rusia. La portavoz de la Comisión Europea (CE), Paula Pinho, confirmó el encuentro durante una rueda de prensa.
Organizado por la CE, el evento también contará con la participación de delegados de Alemania, Francia, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial, según lo indicado por Pinho. Esta reunión se centrará en el diálogo previamente establecido en Miami, donde se discutieron estrategias para alcanzar una "paz duradera y sostenible" en Ucrania.
Pinho resaltó que la CE estará representada por un asesor de seguridad nacional, aunque no reveló la identidad del funcionario. Además, no se ofrecieron detalles sobre la representación estadounidense en el encuentro.
En otro aspecto relacionado, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, también confirmó que la Alianza Atlántica se reunirá esta semana en Bruselas con delegados de Francia, Alemania, Reino Unido y EE. UU. para debatir sobre cómo lograr un fin "justo y duradero" de la guerra en Ucrania. Hart indicó que este encuentro dará continuidad a las conversaciones anteriores llevadas a cabo en Miami y Oslo.
La OTAN no ha proporcionado información específica sobre la fecha, los participantes ni la agenda de su reunión, lo que genera expectativas sobre los resultados de estos diálogos cruciales para el futuro de Ucrania.
Lectura rápida
¿Qué se discutirá en la cumbre?
La cumbre abordará la reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia.
¿Quiénes participan en la reunión?
Asistirán representantes de Ucrania, EE. UU., UE, Alemania, Francia, Reino Unido, OTAN y Banco Mundial.
¿Cuándo se llevará a cabo el encuentro?
La reunión se celebrará el miércoles en Bruselas.
¿Cuál es el objetivo principal?
El objetivo es discutir una paz duradera y sostenible en Ucrania.
¿Qué ha declarado la OTAN?
La OTAN se reunirá para debatir sobre un fin justo de la guerra en Ucrania, continuando conversaciones previas.
[Fuente: Noticias Argentinas]