Trump anuncia el fin de la ayuda militar a Israel de US$4.000 millones a finales de año

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el martes que recortará 4.000 millones de dólares en ayuda a Israel a finales de año, argumentando que "no la necesitan".

Durante una entrevista con Fox News en la mañana de las elecciones, Trump sugirió que la asistencia estadounidense a Israel se ha convertido en un argumento político valioso para los demócratas y se preguntó por qué los republicanos deberían "soportar los ataques" de candidatos como el nominado demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, cuando Israel no requiere ayuda, según reportó la cadena CNN.

"Es un argumento desafortunado porque cuando dices: '¿Por qué no les damos a todos 4 mil millones de dólares?' Israel es nuestro principal objetivo; les damos más que a nadie, y ya no lo necesitan", manifestó.

Actualmente, Estados Unidos proporciona a Israel 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar bajo un memorando de entendimiento de 10 años que comenzó en 2018 y que finalizará en 2028. Trump parece estar sugiriendo que rescindirá este acuerdo a finales de este año. Esta ayuda permite a Israel adquirir armamento estadounidense, lo que significa que el dinero termina en manos de fabricantes de armas de EE.UU.

Trump afirmó que si Israel realmente necesitara el dinero, continuaría con la ayuda, pero agregó que había "llegado a un acuerdo" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El anuncio de Trump se produce una semana después de las elecciones en Israel, donde el presidente estadounidense expresó su total apoyo a Netanyahu. Trump lo describió como "el tipo de socio que Estados Unidos exige de Israel, un país por el que ha hecho tanto".

La inesperada noticia sobre el cese de la ayuda a Israel representa un cambio radical, eliminando uno de los pilares del apoyo militar estadounidense al país. La última conversación telefónica entre ambos líderes fue el sábado, y se desconoce si han tenido contacto desde entonces. CNN ha intentado comunicarse con la oficina de Netanyahu y la Casa Blanca.

Netanyahu ha expresado abiertamente la necesidad de poner fin a la ayuda militar estadounidense a Israel, pero nunca había planteado un plazo tan corto, según el informe de CNN.

En mayo, Estados Unidos e Israel iniciaron conversaciones para un nuevo acuerdo que reemplazara el memorando de entendimiento, aunque no está claro si se ha establecido algún marco.

Días antes de las elecciones, Netanyahu declaró en un canal de noticias israelí que se acercaba el fin de la ayuda estadounidense. "Si creen que vamos a seguir recibiendo lo que conseguí en dos ocasiones, decenas de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense para el presupuesto de defensa, acostúmbrense a la realidad de que no será así", afirmó.

En marzo de 2025, la administración Trump también autorizó un paquete de ayuda militar de 4.000 millones de dólares para Israel tras el fracaso del segundo alto el fuego en Gaza.

Cuando Fox le preguntó si se refería a un recorte de 4 mil millones de dólares en ayuda militar o a un pago único de 4 mil millones de dólares, el presidente respondió: "Como usted quiera definirlo".