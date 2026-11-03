Piedras, sangre y una detenida: brutal agresión a dos policías en un allanamiento en Villa Urquiza

Dos policías resultaron heridos durante un allanamiento realizado en el sector conocido como La Favela, en barrio Villa Urquiza de la ciudad de Córdoba. El operativo terminó con una mujer mayor de edad detenida y el secuestro de un Peugeot 208 que estaría vinculado con distintos robos en vehículos estacionados.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales de Villa Dolores y del SEOM, en el marco de una investigación por la sustracción de pertenencias del interior de automóviles mediante el uso de inhibidores de señal.

Según la información policial, durante el operativo los uniformados fueron agredidos con piedras y otros elementos contundentes. Como consecuencia, dos efectivos sufrieron lesiones y debieron ser trasladados al Policlínico Policial, donde recibieron asistencia médica.

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Una mujer detenida y un auto secuestrado

De acuerdo con las averiguaciones, los involucrados utilizaban dispositivos para bloquear las alarmas de los vehículos y así poder sustraer objetos de su interior sin que los propietarios advirtieran la maniobra.

En el allanamiento fue detenida una mujer, quien habría incitado a otras personas del sector a atacar a los policías. Además, los investigadores habrían determinado su participación en los hechos que se encuentran bajo investigación.

Ante las agresiones, que incluyeron el lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, los efectivos debieron utilizar armamento menos letal para contener la situación.

Secuestraron un inhibidor de señal y dos celulares

Durante el procedimiento, además del Peugeot 208 que estaría relacionado con los ilícitos, la Policía secuestró dos teléfonos celulares y un inhibidor de señal.

La mujer detenida y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. La investigación continúa para determinar la participación de otras personas en los robos denunciados.