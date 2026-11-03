Callum Turner podría ser el nuevo James Bond en la próxima película del icónico espía

FOTO: Aseguran que ya encontraron al actor que interpretará a James Bond en la nueva película.

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La anticipación por la nueva entrega de James Bond "007", que estará a cargo del director Denis Villeneuve, sigue en aumento. Aunque aún no hay confirmación oficial, el nombre del actor británico Callum Turner ha surgido como el principal candidato para asumir el papel del famoso espía.

El periodista estadounidense Roger Friedman declaró este lunes que Turner ha sido seleccionado para encarnar al agente 007 en la nueva saga de MGM Studios, y se espera que el anuncio oficial se realice en los próximos días. Friedman fue quien en 2005 anticipó que Daniel Craig sería el nuevo James Bond en las entregas anteriores.

La producción de esta nueva película ha generado gran expectativa desde que Amazon MGM tomó el control creativo total de la franquicia en febrero. La elección de Denis Villeneuve como director también fue objeto de atención en Hollywood, dado que el proyecto no había avanzado antes debido a desacuerdos creativos con los antiguos responsables de la franquicia, adquirida por 8.500 millones de dólares en 2022.

Según diversos portales internacionales, el director se encuentra en la etapa final de pruebas de cámara con los actores preseleccionados para el papel de 007. Entre los candidatos se encuentran Jack Lowden, conocido por su actuación en Dunkerque, y Josh O'Connor, protagonista de Challengers. Sin embargo, Callum Turner parece ser el favorito de Villeneuve.

Un detalle que ha llamado la atención es que Turner habría renunciado a la dirección de TwentyTwo Films, la productora que fundó junto a su esposa Dua Lipa en 2025. Este gesto ha sido interpretado como un intento de "liberar su agenda" para dedicarse al proyecto.

Además, Friedman sugirió que Dua Lipa podría interpretar la canción oficial de la película y que podría tener un pequeño papel como "Chica Bond" o un cameo.