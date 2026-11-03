Buscan a los atacantes que mataron a balazos a un hombre de 39 años dentro de una camioneta

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió imágenes de seguridad del homicidio de Pablo Damián Godoy, de 39 años, y pidió ayuda para identificar a los dos sospechosos. El hecho ocurrió cerca de las 21.12, cuando los ocupantes de una motocicleta tipo Honda Wave se acercaron al vehículo en el que estaba la víctima.

En la secuencia se observa que uno de los hombres descendió del rodado y efectuó varios disparos contra Godoy. Luego escaparon. La víctima murió en el lugar por las heridas recibidas. Cuando llegó la Policía, encontró su cuerpo dentro de la camioneta, con múltiples impactos de bala en el rostro. En la escena se secuestraron seis vainas servidas, aparentemente calibre 9 milímetros.

La Fiscalía busca identificar tanto al autor de los disparos como al conductor de la motocicleta. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 911, al correo [email protected], a las redes sociales de Fiscalía Regional 2 o presentarse en el Centro de Justicia Penal, ubicado en Sarmiento 2850. Se garantiza la reserva de identidad.



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Godoy había salido del Servicio Penitenciario en enero de 2021, en el marco de una causa por portación ilegítima de arma de fuego. Además, en mayo de 2019 había sido baleado en la pierna derecha, en un ataque ocurrido en la zona de Circunvalación y Rivarola.

El ataque quedó registrado por una cámara

En la secuencia se observa que uno de los ocupantes de la moto descendió del vehículo y efectuó varios disparos contra Godoy. Luego del ataque, los agresores escaparon del lugar. La víctima murió de manera inmediata como consecuencia de las heridas de arma de fuego.

El crimen ocurrió en Larralde al 2800 y fue advertido cerca de las 21.20, luego de un aviso por detonaciones. Cuando llegó el personal policial, encontró a Godoy dentro de la camioneta, con múltiples impactos de bala en el rostro. En la escena se secuestraron seis vainas servidas, aparentemente calibre 9 milímetros.