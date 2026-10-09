Mataron a balazos a un hombre de 39 años dentro de una camioneta

FOTO: Un patrullero de la Policía de Santa Fe en Rosario.

Un hombre de 39 años fue asesinado a balazos este jueves por la noche dentro de una camioneta en Larralde al 2800, en Rosario. La víctima fue identificada como Pablo Godoy y el ataque se conoció cerca de las 21.20, tras un aviso por detonaciones de arma de fuego.

Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a Godoy en el interior de una Renault Kangoo, con múltiples heridas de bala en el rostro. En la escena se secuestraron seis vainas servidas, aparentemente de calibre 9 milímetros.

Godoy había salido del Servicio Penitenciario en enero de 2021, en el marco de una causa por portación ilegítima de arma de fuego. Además, en mayo de 2019 había sufrido una herida de arma de fuego en la pierna derecha, a la altura del tobillo, en un hecho ocurrido en la zona de Circunvalación y Rivarola.

La Policía de Investigaciones intervino en el lugar para realizar las tareas correspondientes. La investigación busca establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.