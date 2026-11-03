Los jugadores de Belgrano fueron informados por "aplaudir"

Bryan Ferreyra, árbitro del partido entre Belgrano y Barracas Central del pasado fin de semana, informó a los jugadores del equipo celeste por aplaudir al cuarteto arbitral al término del partido.

El juego terminó 2 a 2 en el Gigante de Alberdi con polémica, ya que el referí adicionó 5 minutos y, luego de un córner a favor del “Guapo”, decidió dar uno más, situación que derivó en el gol de Nicolás Demartini luego de ese tiro de esquina para el definitivo 2 a 2.

La imagen no pasó desapercibida, con los futbolistas celestes aplaudiendo de frente las decisiones arbitrales y luego la declaración del delantero Lucas Passerini.

No obstante, en rueda de prensa, el entrenador Ricardo Zielinski decidió no concentrarse en la labor de Ferreyra y sus compañeros.

En el informe, Ferreyra explica: “Informo ante quien corresponda que, al momento de retirarme del campo de juego, los jugadores titulares, sustitutos y parte del cuerpo técnico de Belgrano comenzaron a aplaudir de forma irónica, entendiéndose que dichos aplausos iban dirigidos al cuerpo técnico arbitral”.