Los jugadores de Belgrano fueron informados por "aplaudir"
El informe lo oficializó Bryan Ferreyra, árbitro del partido en el que el "Celeste" empató en Alberdi ante Barracas Central.
03/11/2026 | 15:57Redacción Cadena 3
FOTO: Los "aplausos" irónicos
Bryan Ferreyra, árbitro del partido entre Belgrano y Barracas Central del pasado fin de semana, informó a los jugadores del equipo celeste por aplaudir al cuarteto arbitral al término del partido.
El juego terminó 2 a 2 en el Gigante de Alberdi con polémica, ya que el referí adicionó 5 minutos y, luego de un córner a favor del “Guapo”, decidió dar uno más, situación que derivó en el gol de Nicolás Demartini luego de ese tiro de esquina para el definitivo 2 a 2.
La imagen no pasó desapercibida, con los futbolistas celestes aplaudiendo de frente las decisiones arbitrales y luego la declaración del delantero Lucas Passerini.
No obstante, en rueda de prensa, el entrenador Ricardo Zielinski decidió no concentrarse en la labor de Ferreyra y sus compañeros.
En el informe, Ferreyra explica: “Informo ante quien corresponda que, al momento de retirarme del campo de juego, los jugadores titulares, sustitutos y parte del cuerpo técnico de Belgrano comenzaron a aplaudir de forma irónica, entendiéndose que dichos aplausos iban dirigidos al cuerpo técnico arbitral”.
Lectura rápida
¿Quién fue el árbitro del partido?
El árbitro del partido fue Bryan Ferreyra.
¿Qué ocurrió al final del partido?
Los jugadores de Belgrano aplaudieron al cuarteto arbitral de forma irónica.
¿Cuál fue el resultado del partido?
El resultado del partido fue 2 a 2.
¿Qué dijo el entrenador de Belgrano sobre el árbitro?
El entrenador Ricardo Zielinski decidió no concentrarse en la labor de Ferreyra y sus compañeros.
¿Qué explica Ferreyra en su informe?
Ferreyra informa que los jugadores de Belgrano comenzaron a aplaudir de forma irónica al cuerpo técnico arbitral.