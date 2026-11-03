Pallarols y el cáliz que le regalará al Papa: "Transformamos balas de Malvinas en material de paz"

FOTO: Pallarols y el cáliz que le regalará al Papa.

El orfebre argentino Juan Carlos Pallarols prepara un regalo especial para el papa León XIV: un cáliz realizado con plata y restos de municiones de la Guerra de Malvinas. La pieza, que será entregada durante la visita del Pontífice a la Argentina, representa un mensaje de paz y esperanza a partir de la transformación de materiales bélicos.

En una entrevista con Cadena 3, el reconocido platero explicó que la obra tiene como eje las tres virtudes teologales —fe, esperanza y caridad—, conceptos sobre los que el Papa suele reflexionar. Su elaboración demandó diez meses de trabajo y contó con la colaboración de un equipo de cinco personas, además de una participación popular que, según estimó Pallarols, pudo alcanzar el millón de personas.

“Es un cáliz sencillito, pero muy bonito. Tiene las tres virtudes teologales, que son un argumento que invoca muchas veces el Santo Padre, por lo simple de esas virtudes, pero lo difícil que resulta cumplirlas: la fe, la esperanza y la caridad”, contó.

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De las municiones de Malvinas a un símbolo de paz

Una de las características más significativas de la pieza es el material utilizado para su fabricación. Pallarols explicó que la plata pura es demasiado blanda para trabajarla, por lo que necesita combinarse con otros metales, como cobre, bronce y zinc.

Esa misma aleación se utiliza en la fabricación de las vainas de las municiones. A partir de esa coincidencia, el orfebre decidió incorporar restos de material bélico que fue reuniendo durante años, entre ellos elementos provenientes de la Guerra de Malvinas.

“En este caso, hemos hecho la plata mezclada con material bélico de todas las guerras del mundo que nosotros vamos juntando despacito, y comenzamos a hacerlo con las balas de Malvinas”, explicó.

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En su taller llaman a ese material “material de la paz”, porque permite transformar los restos de las guerras en objetos vinculados con la fe y la esperanza.

“Hemos transformado las vainas de las balas en elementos de paz: para hacer pétalos de rosa, cálices, cruces y medallas. Es un material que se transforma realmente en un material de paz y de esperanza”, señaló.

Una obra colectiva con participación de todo el país

Aunque el trabajo artesanal estuvo a cargo de un equipo reducido, Pallarols buscó que la construcción del cáliz tuviera una dimensión colectiva. Para eso, distintas partes de la pieza recorrieron varias provincias y fueron presentadas en colegios y parroquias.

La copa, el pie, el nudo y el bajo pie pasaron por las manos de personas que pudieron participar de su elaboración mediante pequeños golpes sobre el metal.

“Somos cinco personas, conmigo somos seis. Hemos trabajado todos, pero también le dimos participación a la gente. No sé si ya son 300.000, 400.000 o un millón”, contó el orfebre.

El recorrido también tiene otro objetivo: reunir mensajes destinados al Papa. Para eso, el equipo lleva libros en los que las personas pueden escribirle sus palabras al Pontífice.

Uno de los colaboradores que participa de la iniciativa es Stanislao, quien recorre distintas localidades en moto y lleva las piezas a instituciones educativas y religiosas. Al momento de la entrevista, Pallarols señaló que se encontraba en Santa Fe o Entre Ríos.

De esa manera, el cáliz no solo reúne el trabajo de los artesanos, sino también la participación de personas de distintos puntos del país.

Las tres virtudes teologales, la inspiración del diseño

Pallarols contó que el proceso creativo comienza en su taller, donde trabaja junto a sus colaboradores para definir las características de cada pieza.

En este caso, la inspiración surgió de las referencias que León XIV hizo en distintas oportunidades a la fe, la esperanza y la caridad. Esos conceptos se convirtieron en los motivos centrales del diseño.

“Yo he hecho muchos cálices. Empecé a hacerlos en 1955, así que llevo unas cuantas décadas. Sale fácil cuando el Papa ha comentado muchas veces que se inspira en las tres virtudes teologales”, explicó.

A partir de esa idea, decidió cincelar los tres motivos en relieve e incorporarlos al cáliz.

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Una vocación que nació en la infancia

Durante la entrevista, el orfebre también recordó cómo descubrió su vocación. Su primer maestro fue su abuelo, a quien llamaba “Avi”, una palabra catalana que significa abuelo.

Pallarols contó que, cuando tenía apenas tres años, su abuelo lo llevaba a pasear y lo invitaba a observar animales y objetos para después dibujarlos. Luego intentaban reproducir esas figuras en metal, muchas veces con materiales reciclados que encontraban en la casa.

“Me decía siempre: si descubrís el trabajo que te gusta mucho, vas a vivir toda la vida de vacaciones”, recordó.

Entre sus primeros recuerdos también aparece un trabajo realizado en 1949, cuando su padre preparaba un cuadro de José de San Martín para el año dedicado al Libertador. Su abuelo le propuso hacer pequeñas caras del prócer, que todavía conserva.

Aquellas experiencias le permitieron descubrir las técnicas del oficio y aprender a reproducir expresiones y detalles. “Ahí empezaba a descubrir cómo se hacía para lograr la expresión de un ojo, de una boca, de una nariz”, evocó.

Una tradición familiar que continúa

Consultado sobre el futuro de la platería y la posibilidad de que el oficio esté en riesgo de desaparecer, Pallarols aseguró que existe una continuidad generacional.

Contó que sus dos hijos también son plateros, que una de sus nietas trabaja con él y que varios de sus alumnos abrieron sus propios talleres, tanto en Argentina como en Estados Unidos y España.

“Viven de este oficio”, destacó.

El cáliz que recibirá León XIV sintetiza esa trayectoria: décadas de trabajo artesanal, una tradición familiar y un mensaje que busca convertir los vestigios de la guerra en un símbolo de encuentro. Una pieza nacida de la plata, las municiones de Malvinas y la participación de miles de argentinos, con la fe, la esperanza y la caridad como inspiración.

Entrevista de Viva la Radio.