Se reanudará el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña con declaraciones clave

FOTO: Se reanuda el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña con declaraciones clave

El juicio relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, quien se encuentra desaparecido desde el 13 de junio de 2024, se reanudará este miércoles con la participación de policías y peritos que aportarán su testimonio.

Fuentes del ámbito judicial informaron a la Agencia Noticias Argentinas que entre los testigos que comparecerán se encuentran: Marilú Vásquez, perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta; Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes; Sergio Montenegro, suboficial de la Policía Federal; Uriel Rossi, inspector de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA; Fernando Lobo, subinspector de la misma división; Walter Emanuel Sosa, agente de la División Pericias Tecnológicas de la PFA; Ricardo Chevarlazk, médico legista de la División Medicina Legal de la PFA; y Verónica Reyes, sargento de la Policía de Salta.

Asimismo, se ha decidido que Hernán Paul Alfonso, otro testigo que había sido convocado, no comparecerá, mientras que aún está pendiente la resolución sobre la situación de otros testigos.

Hasta el momento, han declarado cuatro de los siete imputados en el caso principal: la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; la tía del menor, Laudelina Peña; su ex esposo Antonio Bernardino Benítez; y el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel.

Los acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación

En total, diez personas están imputadas por delitos como usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad. Los acusados son: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.