El FMI elogió la disciplina fiscal argentina y apuntó contra el populismo: "Trae pobreza"
La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, volvió a destacar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.
03/11/2026 | 15:23Redacción Cadena 3
FOTO: Kristalina Georgieva
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogió la disciplina presupuestaria de la Argentina, aseguró que el país está sentando las bases de la estabilidad macroeconómica y apuntó contra el populismo.
En la Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander, Georgieva destacó que “Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”.
Durante su presentación en un panel compartido con la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, la economista incluyó a la Argentina entre las naciones que reforzaron sus políticas presupuestarias tras atravesar contextos críticos.
Además, en sintonía con planteos del mandatario chileno José Antonio Kast, enfatizó la prioridad de la disciplina fiscal y remarcó la necesidad de combatir las políticas populistas. Al respecto, Georgieva sostuvo que “el populismo trae pobreza” y sentenció: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”.
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En la UIA, vinculó la falta de credibilidad del país con las violaciones a la propiedad privada y rechazó estimular la demanda. Prat-Gay cuestionó la sustentabilidad del programa económico y advirtió sobre la deuda.
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El nuevo aval a la gestión argentina llega tras aprobarse la tercera revisión del programa vigente, lo que habilitará un desembolso de unos US$900 millones hacia comienzos de diciembre, una vez que se concrete la ratificación del Directorio Ejecutivo.
En paralelo, la titular del Fondo planteó reparos en relación al escenario global complejo, donde la deuda pública mundial se acerca al 100% del PIB y economías avanzadas como Estados Unidos registran un déficit del 6% y una deuda de 40 billones de dólares.
En este sentido, Georgieva remarcó que el crecimiento económico por sí solo no resolverá los desequilibrios si los gobiernos no aplican una estricta contención del gasto. En relación con la inteligencia artificial, alertó sobre posibles riesgos de inestabilidad financiera por sobreexpectativas y estimó que la IA afectará al 40% de los empleos mundiales en un horizonte de 3 a 5 años.
Aun con estas advertencias, el organismo prevé una mejora del 3,1% en la economía global, impulsada por el dinamismo del sector privado, el fortalecimiento institucional en mercados emergentes y el avance tecnológico.
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Ante la UIA, el ministro detalló facilidades para pagar deudas y utilizar saldos a favor de las empresas. También ofreció a las provincias compensar la mitad de la recaudación del tributo si aceptan darlo de baja.
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¿Quién elogió la disciplina presupuestaria de Argentina? La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
¿Qué destacó Georgieva en la Conferencia Internacional de Banca? Que Argentina está sentando las bases para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.
¿Qué se aprobó recientemente en relación a la gestión argentina? La tercera revisión del programa vigente, habilitando un desembolso de US$900 millones.
¿Qué riesgos mencionó Georgieva sobre la inteligencia artificial? Posibles riesgos de inestabilidad financiera y el impacto en el 40% de los empleos mundiales.
¿Cuál es la previsión del FMI para la economía global? Una mejora del 3,1%, impulsada por el dinamismo del sector privado y el avance tecnológico.