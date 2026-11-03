Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.
El sorteo número 31657 de la quiniela vespertina se realizó el martes 3 de noviembre a las 18:00, destacando el número 3473, que representa a "A primera (Hospital)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31657 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 18:00, destacándose el número a la cabeza 3473, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3473
2° 9347
3° 0507
4° 8458
5° 3389
6° 5202
7° 5064
8° 8438
9° 5729
10° 6467
11° 6479
12° 9278
13° 4947
14° 2301
15° 0419
16° 2489
17° 6045
18° 7499
19° 8707
20° 4009
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31657 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 3 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3473.
¿Qué significa el número 3473?
Se interpreta como "A primera (Hospital)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3473, 2° 9347, 3° 0507, 4° 8458, 5° 3389.