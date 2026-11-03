Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.

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El número de sorteo 31657 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 18:00, destacándose el número a la cabeza 3473, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3473

2° 9347

3° 0507

4° 8458

5° 3389

6° 5202

7° 5064

8° 8438

9° 5729

10° 6467

11° 6479

12° 9278

13° 4947

14° 2301

15° 0419

16° 2489

17° 6045

18° 7499

19° 8707

20° 4009