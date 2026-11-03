En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.

El sorteo número 31657 de la quiniela vespertina se realizó el martes 3 de noviembre a las 18:00, destacando el número 3473, que representa a "A primera (Hospital)".

03/11/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 31657 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 18:00, destacándose el número a la cabeza 3473, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3473
2° 9347
3° 0507
4° 8458
5° 3389
6° 5202
7° 5064
8° 8438
9° 5729
10° 6467
11° 6479
12° 9278
13° 4947
14° 2301
15° 0419
16° 2489
17° 6045
18° 7499
19° 8707
20° 4009

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31657 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 3 de noviembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3473.

¿Qué significa el número 3473?
Se interpreta como "A primera (Hospital)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3473, 2° 9347, 3° 0507, 4° 8458, 5° 3389.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf