"El bolsillo votó": la derrota de Trump complica a Milei, pero Argentina ya no es el mismo país

La derrota republicana en las elecciones de medio término de Estados Unidos no solo debilita el poder de Donald Trump en sus últimos dos años de mandato. También genera interrogantes sobre el principal aliado internacional del presidente Javier Milei.

Desde Washington, el enviado especial de Cadena 3, Hernán Funes, y el exembajador argentino en Estados Unidos, Eduardo Amadeo, analizaron el alcance político y económico del resultado.

“Es la economía, estúpido”

Funes describió el clima en la capital estadounidense como una “ola demócrata” que golpea el corazón del poder de Trump.

“Definitivamente la ola demócrata llegó y golpea el corazón del poder de Donald Trump. Puede ser el principio del fin de su liderazgo político”.

El periodista fue claro sobre el motivo del voto castigo: “El bolsillo votó. (…) Volvió a escena aquella célebre frase de campaña de Bill Clinton: es la economía, estúpido”.

En las calles de Washington, los testimonios recogidos apuntaban reiteradamente al costo de vida, la inflación, las altas tasas de las hipotecas y el impacto de la guerra. Una mujer entrevistada resumió el sentir de muchos: “La vida es muy cara con la gas, con todo. (…) Los agentes de los bancos me dicen que es por la guerra”.

Trump deshumanizó la política

Eduardo Amadeo coincidió en el diagnóstico y fue más lejos: “Trump deshumanizó la política y lo está pagando”.

El exembajador señaló que la expulsión de entre 2 y 3 millones de inmigrantes afectó a familias enteras y que la guerra, que comenzó como una promesa de victoria rápida, terminó convirtiéndose en un desgaste permanente.

Sobre la inflación, explicó que en Estados Unidos el problema se traduce directamente en el costo del crédito hipotecario, un pilar de la clase media norteamericana.

“Un altísimo porcentaje de los americanos tiene crédito a 30 años para comprar su casa. Cuando la tasa de interés es muy alta, se convierte en una bolsa de piedra”.

¿Qué implica para la Argentina?

La pregunta central para el gobierno de Milei es qué ocurrirá con el respaldo de Washington, que en 2025 llegó incluso a un financiamiento directo del Tesoro estadounidense, un hecho sin precedentes.

Amadeo relativizó el impacto negativo: “Hoy la Argentina no es la que era antes. Antes era una Argentina que era intrascendente”.

Según el exdiplomático, el país se transformó en un actor relevante en temas críticos como minería, petróleo y gas. Empresas estadounidenses de gran porte están invirtiendo en el país para asegurar recursos que el Medio Oriente ya no garantiza con la misma estabilidad.

“Si Argentina sigue pidiendo apoyo a Estados Unidos, va a tener muchos socios adentro, cosa que no pasaba en el pasado”, dijo.

Aunque reconoció que el escenario es “preocupante” para Milei y que el riesgo país probablemente suba, sostuvo que el respaldo no desaparecerá de un día para el otro.

Silencio oficial

Funes reveló un detalle de la noche electoral: desde la embajada argentina en Washington se retiraron sin declarar Eduardo “Lule” Menem y Ignacio Díez, enviados del gobierno, luego de analizar los resultados junto al embajador Alec Oxenford.