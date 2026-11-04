Tras la derrota de Trump, subieron las bolsas, cayó el petróleo y el riesgo país siguió en alza

Las plazas europeas ganaron hasta 3% y Wall Street operaba en alza. El Brent retrocedía 9,3%, mientras los activos argentinos mostraban resultados dispares y el riesgo país se ubicaba en 834 puntos básicos.

Los mercados internacionales registraban este miércoles una jornada de subas bursátiles y una fuerte caída del petróleo tras la derrota del oficialismo de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos. En la Argentina, la reacción era dispar: algunas acciones avanzaban en Nueva York, mientras YPF y Tenaris retrocedían y el riesgo país subía a 834 puntos básicos.

El resultado electoral dejó a los demócratas con la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, lo que limitará el margen del presidente estadounidense para impulsar su agenda durante los dos últimos años de mandato.

En Europa, Madrid cerró con una mejora del 3%, Milán ganó 2,2% y París avanzó 2%. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong terminó con una suba del 1,6%, aunque el Nikkei de Tokio cayó 1,4%.

Wall Street también mostraba números positivos durante la rueda: el Dow Jones subía 2,9%, el Nasdaq ganaba 2% y el S&P 500 avanzaba 1,8%.

El petróleo era uno de los protagonistas de la jornada. El barril de Brent, referencia internacional, retrocedía 9,3% y cotizaba en torno a los US$94. La caída se profundizó después de los comicios, en un escenario de mayor presión política sobre Trump para buscar una salida diplomática al conflicto con Irán.

Para la Argentina, ese movimiento resulta relevante por el peso creciente de las exportaciones de hidrocarburos, especialmente las provenientes de Vaca Muerta. Una baja sostenida del precio internacional podría reducir los ingresos por esas ventas.

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El oro, en tanto, subía 3%. Hamad Hussain, economista sénior de Capital Economics, vinculó ese avance con las preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas fiscales estadounidenses, según declaraciones a Reuters.

Entre las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, MercadoLibre encabezaba las ganancias con un 5,6%, seguida por Corporación América, con 4,5%, y Globant, con 3,7%. En sentido contrario, YPF perdía 6,7% y Tenaris retrocedía 3,8%.

El riesgo país se ubicaba en 834 puntos básicos, por encima de los 831 del cierre anterior, cuando había alcanzado su mayor nivel en los últimos 12 meses. El dólar oficial minorista, por su parte, permanecía estable a $1.570 para la venta en el Banco Nación, su récord nominal.

La atención del mercado local también estaba puesta en el alcance que podría tener el revés republicano sobre el respaldo financiero de Washington al gobierno de Javier Milei. Estados Unidos es un socio comercial relevante y una potencial fuente de financiamiento para la Argentina.

Entre los inversores persiste la inquietud sobre la capacidad de una administración estadounidense con menor poder legislativo para sostener nuevas ayudas frente a los vencimientos de deuda argentinos de 2027. A ese panorama se suman los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que tiene condición de acreedor preferente.

Esa incertidumbre puede aumentar la presión vendedora sobre los bonos. Cuando sus precios caen, sube el rendimiento que ofrecen y puede ampliarse la diferencia frente a los títulos del Tesoro estadounidense, que mide el riesgo país. El indicador refleja así una mayor percepción de riesgo sobre la deuda argentina.

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