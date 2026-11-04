Movilidad urbana en Buenos Aires ante la visita del papa León XIV: cronograma de subtes y colectivos
Las autoridades porteñas diagramaron un esquema especial de movilidad urbana ante la multitudinaria convocatoria prevista para la misa papal del lunes y la Vigilia de los Jóvenes del martes.
FOTO: Movilidad urbana en Buenos Aires ante la visita del papa León XIV: cronograma de subtes y colectivos
Buenos Aires, 4 noviembre (NA) -- Ante las celebraciones masivas que liderará el papa León XIV durante su visita a la Capital Federal, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha dado a conocer un cronograma operativo para el transporte público. Este plan incluye el cierre preventivo de varias estaciones de subte, solicitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, además de un refuerzo en las flotas de colectivos.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el dispositivo se ha diseñado en función de la magnitud de los dos eventos principales programados por el Santo Padre: la misa principal del lunes y el encuentro juvenil del martes.
En cuanto al transporte automotor, las líneas de colectivos bajo la jurisdicción de la Ciudad aumentarán sus frecuencias durante las jornadas del lunes y martes para poder atender la gran cantidad de asistentes.
Por el contrario, la red de subterráneos tendrá restricciones por motivos de seguridad y custodia. El Premetro será el único medio de transporte sobre rieles que funcionará de manera normal, sin estaciones clausuradas.
- Domingo 8 de noviembre: se aplicará el cronograma habitual de domingo. Desde las 12 del mediodía, se procederá al cierre de estaciones clave:
- Línea A: operará solo entre San Pedrito y Sáenz Peña, quedando sin servicio Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Lima y Plaza Miserere.
- Línea B: ofrecerá un servicio limitado entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay, inhabilitando Carlos Pellegrini, Florida, Leandro N. Alem y Pueyrredón, además de Medrano por refacciones.
- Línea C: funcionará entre Constitución y Diagonal Norte (habilitada solo para el egreso de usuarios), quedando fuera de servicio Retiro, San Martín y Avenida de Mayo, junto con Lavalle e Independencia por obras.
- Línea D: correrá de Congreso de Tucumán a Tribunales, con las estaciones Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón cerradas al público.
- Línea E: operará de Plaza de los Virreyes a San José, con el cierre de Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy, además de Entre Ríos y Urquiza por remodelaciones.
- Línea H: mantendrá su recorrido entre Hospitales y Facultad de Derecho, aunque clausurará los accesos de Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.
- Lunes 9 de noviembre: se aplicará la frecuencia habitual de día laborable, pero los cortes en las paradas mencionadas se mantendrán desde la primera salida de las formaciones hasta el final de la jornada.
- Martes 10 de noviembre: los trenes y subtes funcionarán con cronograma habitual, con la mayoría de los andenes disponibles, excepto aquellos en trabajos de infraestructura, y estarán sujetos a clausuras preventivas por posibles riesgos o saturación.
Hacia la noche del martes se implementará un dispositivo especial de desconcentración tras la Misa de Jóvenes:
- Línea D: extenderá su actividad hasta la 1.30 de la madrugada. Hacia Catedral, los pasajeros ascenderán en Plaza Italia y solo podrán descender en Pueyrredón o 9 de Julio; mientras que hacia Congreso de Tucumán, el ingreso será exclusivo en Palermo y el egreso se limitará a Olleros y Juramento.
- Línea H: ofrecerá una conexión directa para descomprimir la Línea D desde la estación Santa Fe (ingreso exclusivo por combinación) hasta Once, habilitada únicamente para la salida de personas.
[Fuente: Noticias Argentinas]