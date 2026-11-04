FOTO: Movilidad urbana en Buenos Aires ante la visita del papa León XIV: cronograma de subtes y colectivos

Buenos Aires, 4 noviembre (NA) -- Ante las celebraciones masivas que liderará el papa León XIV durante su visita a la Capital Federal, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha dado a conocer un cronograma operativo para el transporte público. Este plan incluye el cierre preventivo de varias estaciones de subte, solicitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, además de un refuerzo en las flotas de colectivos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el dispositivo se ha diseñado en función de la magnitud de los dos eventos principales programados por el Santo Padre: la misa principal del lunes y el encuentro juvenil del martes.

En cuanto al transporte automotor, las líneas de colectivos bajo la jurisdicción de la Ciudad aumentarán sus frecuencias durante las jornadas del lunes y martes para poder atender la gran cantidad de asistentes.

Por el contrario, la red de subterráneos tendrá restricciones por motivos de seguridad y custodia. El Premetro será el único medio de transporte sobre rieles que funcionará de manera normal, sin estaciones clausuradas.