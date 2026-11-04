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Un arsenal de armas hallado en el allanamiento por el crimen de Leonel Ortiz en Mendoza

El niño de 7 años murió tras recibir un impacto de bala al quedar en medio de un ataque.

04/11/2026 | 12:55Redacción Cadena 3

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Un arsenal de armas hallado en el allanamiento por el crimen de Leonel Ortiz en Mendoza

FOTO: Un arsenal de armas hallado en el allanamiento por el crimen de Leonel Ortiz en Mendoza

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – Durante un allanamiento en el marco de la investigación por el crimen de Leonel Ortiz, un niño de 7 años, se descubrió un arsenal de armas en la provincia de Mendoza.

El operativo tuvo lugar en la ciudad de Las Heras, llevado a cabo por la División de Homicidios, lo que permitió localizar el sitio donde se almacenaban las armas de fuego utilizadas en la balacera que resultó fatal.

El procedimiento permitió el secuestro de pistolas ametralladoras, armas cortas, cartuchos, municiones y un chaleco antibalas.

Las próximas acciones se centrarán en analizar las armas de fuego para confirmar si fueron utilizadas en el tiroteo que acabó con la vida del menor.

En el allanamiento, se detuvieron a dos personas que están bajo la supervisión del fiscal Dario Nora, de la Unidad Fiscal de Flagrancia, quien procederá a imputarlos en las próximas horas.

Con este nuevo desarrollo, el número de acusados en el caso asciende a cuatro, incluyendo a Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, su hija Yamil Cabrera Ticiana, Marcos Ernesto Castillo y un adolescente de 17 años.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Mendoza?
Se descubrió un arsenal de armas durante un allanamiento por el crimen de Leonel Ortiz.

¿Quiénes están involucrados?
Cuatro personas están acusadas, incluyendo a Cristian Alejandro Cabrera Ramírez y su hija.

¿Cuándo se realizó el allanamiento?
El allanamiento se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre.

¿Dónde se realizó el operativo?
El operativo tuvo lugar en la ciudad de Las Heras, Mendoza.

¿Por qué es relevante?
Este caso involucra la muerte de un niño de 7 años y el uso de armas de fuego en un ataque.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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