Fórmula 1: Haas confirmó el despido de Ocon y Câmara debutará de local en San Pablo

Rafael Câmara, piloto del programa junior de Ferrari y líder de la clasificación de Fórmula 2, pilotará para Haas en el próximo Gran Premio de São Paulo. El equipo ha confirmado que Esteban Ocon ya no competirá con ellos durante el resto de la temporada.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México, Ocon —quien ya había anunciado su salida de Haas al finalizar la temporada— fue sustituido por el piloto reserva Ryo Hirakawa.

Hirakawa terminó décimo, sumando un punto en su primera carrera con el equipo; sin embargo, debido a compromisos previos en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) para este fin de semana, se ha abierto la puerta para que Camara —quien tiene contrato con Haas para 2027— haga su debut en la Fórmula 1 antes de lo previsto, precisamente en su carrera de casa.

El piloto brasileño cuenta con varios años de experiencia en categorías inferiores, habiendo conquistado títulos en el Campeonato de Europa de Fórmula Regional y en la Fórmula 3. Además, dejó una grata impresión al pilotar el monoplaza de Haas para 2025 durante una sesión de pruebas con coches de temporadas anteriores (TPC) el pasado mes de agosto.

El director del equipo, Ayao Komatsu, declaró: "Hemos notificado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento como piloto titular en el TGR Haas F1 Team durante esta temporada. Este tipo de decisiones nunca se toman a la ligera —tal como ocurrió en Ciudad de México—, pero tanto entonces como ahora, consideramos que es lo mejor para el futuro del equipo. Las conversaciones que tuvieron lugar entre el equipo y Esteban son un asunto interno, y seguiremos respetando la confidencialidad de este tipo de situaciones. De cara al futuro, hemos elegido a Rafael Câmara para pilotar junto a Ollie Bearman en el Gran Premio de São Paulo. Tras su excelente desempeño en la sesión de pruebas (TPC) de agosto, conocemos bien las capacidades de Rafa. Estamos deseando darle la bienvenida al equipo este fin de semana y acompañarlo en su debut en la Fórmula 1 al volante del VF-26 en Brasil".

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com