FOTO: Trágico accidente en ala delta en Río de Janeiro: fallece un turista argentino y su instructor

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – En las últimas horas, se divulgó un video que documenta un brutal accidente en un ala delta ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde un turista argentino y su instructor perdieron la vida. Las imágenes son impactantes.

El incidente fue grabado por el Club de Vuelo Libre de São Conrado, la compañía responsable del vuelo, y el video es crucial para determinar las causas de la abrupta caída que resultó en la muerte de Adrián Guillermo Arismendi y de Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

El equipo despegó de la rampa de "Pedra Bonita" y se investiga la hipótesis de que el instructor, de 45 años, habría realizado una curva demasiado baja y cerrada, lo que pudo haber desencadenado el rápido descenso y el posterior impacto contra un muro.

A pesar de ser trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, ambos fallecieron poco después, lo que llevó a la apertura de una investigación.

En el momento del accidente, Arismendi, de 26 años y oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, se encontraba de vacaciones con un grupo de amigos tras haber llegado a la ciudad el día anterior.