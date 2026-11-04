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Trágico accidente en ala delta en Río de Janeiro: fallece un turista argentino y su instructor

Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, estaba de vacaciones con amigos. La otra víctima fue el instructor Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

04/11/2026 | 11:47Redacción Cadena 3

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Trágico accidente en ala delta en Río de Janeiro: fallece un turista argentino y su instructor

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – En las últimas horas, se divulgó un video que documenta un brutal accidente en un ala delta ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde un turista argentino y su instructor perdieron la vida. Las imágenes son impactantes.

El incidente fue grabado por el Club de Vuelo Libre de São Conrado, la compañía responsable del vuelo, y el video es crucial para determinar las causas de la abrupta caída que resultó en la muerte de Adrián Guillermo Arismendi y de Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

El equipo despegó de la rampa de "Pedra Bonita" y se investiga la hipótesis de que el instructor, de 45 años, habría realizado una curva demasiado baja y cerrada, lo que pudo haber desencadenado el rápido descenso y el posterior impacto contra un muro.

A pesar de ser trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, ambos fallecieron poco después, lo que llevó a la apertura de una investigación.

En el momento del accidente, Arismendi, de 26 años y oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, se encontraba de vacaciones con un grupo de amigos tras haber llegado a la ciudad el día anterior.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Río de Janeiro?
Un accidente en ala delta resultó en la muerte de un turista argentino y su instructor.

¿Quiénes fueron las víctimas?
Las víctimas son Adrián Guillermo Arismendi y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar el 4 de noviembre de 2026.

¿Dónde ocurrió el accidente?
El accidente ocurrió en Río de Janeiro, Brasil, específicamente en la rampa de "Pedra Bonita".

¿Cómo se produjo el accidente?
Se investiga si una maniobra del instructor provocó la caída abrupta del ala delta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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