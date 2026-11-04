Fórmula 1: Los horarios para seguir y apoyar a Colapinto en el GP de San Pablo, Brasil

El Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 -6.7.8 de noviembre- tendrá a Franco Colapinto en el Autódromo José Carlos Pace -4.309 mts.- de Interlagos, donde una verdadera multitud de argentinos se desplazan para apoyarlo porque es la plaza más cercana del calendario a nuestro país.

La pista -rápida y técnica- de 15 curvas, situada 16 kms. al sur de la gran metrópoli brasileña, tuvo su primer Grand Prix puntuable en 1973, recibe por 41ª oportunidad la máxima categoría y es una de sus citas más clásicas.

La última sucesión de tres semanas seguidas de competencias, que comenzó en Texas y siguió con México, finalizará este fin de semana con nuestro joven piloto y su equipo intentando remontar un período duro en el que -por diferentes motivos- los resultados se han negado en las últimas cinco competencias. El programa es regular, con tres entrenamientos, clasificación y carrera, el domingo.

Colapinto estará iniciando su 46° Grand Prix, en una pista donde ha corrido con el Williams en 2024 (largó 16° y se accidentó en la lluvia v.32) y con el Alpine en 2025 (clasificó 18°, largó 16° y arribó 15°).

Los horarios en Argentina para seguir a Colapinto en Brasil, son los siguientes:

Viernes 6 de noviembre

F1 Práctica Libre 1 -60' minutos- 12:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Práctica Libre 2 -60' minutos- 16:00 hs. CON COLAPINTO

Sábado 7 de noviembre

F1 Práctica Libre 3 -60' minutos- 11:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Clasificación 15:00 hs. CON COLAPINTO

Domingo 8 de noviembre

F1 GP de San Pablo -71 vueltas- 14:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com. Edición y redacción: Marcelo Cammisa