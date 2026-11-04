Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°. La humedad se encuentra en un 42%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado, con vientos moderados que podrían generar una sensación térmica más fresca en horas de la tarde. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el jueves 5 de noviembre se espera una mínima de 14° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El viernes 6 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 7 de noviembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20°, también con lluvias ligeras. El domingo 8 de noviembre, la mínima descenderá a 8° y la máxima alcanzará los 25°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 27°, con cielo despejado.