El pan del Papa se amasa en Córdoba: una panadería creó panes y tortas con su rostro

En Córdoba, el homenaje al papa León XIV también se hace con las manos en la masa. Una pareja de panaderos de barrio Observatorio encontró una manera original de celebrar la visita del Sumo Pontífice a la Argentina: elaborar panes, tortas y tartas con su rostro.

Los protagonistas de esta historia son Ezequiel y Liliana, propietarios de Dos Semillas, un emprendimiento familiar ubicado en Mariano Moreno 986. Con harina, creatividad y mucho oficio, transformaron algunos de sus productos tradicionales en pequeñas piezas dedicadas al Papa.

La propuesta incluye pancitos con la imagen de León XIV y tortitas de ricota decoradas con su rostro. Las fotografías de las creaciones comenzaron a circular en las redes sociales y rápidamente se viralizaron, despertando la curiosidad de los clientes y de personas de distintos puntos del país.

Ezequiel, que lleva 30 años trabajando en panadería, contó a Cadena 3 que la idea surgió durante una charla con su esposa, cuando recibieron la confirmación de que el Papa visitaría la Argentina.

"Cuando tuvimos la confirmación de que volvía, dijimos: en conmemoración, en honor al Papa y su esfuerzo para poder venir para acá, nosotros también tenemos que hacer un esfuercito y hacerle un homenaje", relató.

A partir de esa conversación decidieron modificar algunos de los productos que ofrecen habitualmente y crear una línea especial con la imagen del Pontífice. Incluso cambiaron temporalmente el logo del emprendimiento para incorporar su rostro.

Para conseguir que la imagen quedara bien definida sobre los productos, los panaderos recurrieron a una técnica de stencil.

Primero seleccionaron una fotografía del Papa, luego digitalizaron la imagen y utilizaron herramientas de inteligencia artificial para preparar la plantilla. Después contactaron a un vecino del barrio que trabaja con impresión 3D y que se sumó a la iniciativa.

"Se prendió y a los dos días me tenía ya la plantillita. Probamos y la verdad que salió muy lindo", contó Ezequiel.

Con ese molde pudieron reproducir el rostro de León XIV en los distintos productos, combinando técnicas de decoración con el trabajo artesanal de la panadería.

La repercusión superó las expectativas de la pareja. Según contó Ezequiel, muchos clientes se acercan sorprendidos por la propuesta y otros ya comenzaron a realizar encargos para llevarse un recuerdo durante la visita papal.

"Tenemos pedidos, tenemos gente de otras provincias que me están preguntando para cuando vengan a la misa del Papa. Dicen: 'Vuelvo a la provincia, quiero llevarme un pancito de camino'", explicó.

También reciben consultas de localidades cercanas y de personas que quieren probar estas creaciones especiales.

Con tres décadas de experiencia en el oficio, Ezequiel nunca imaginó que una idea nacida en una charla familiar alcanzaría semejante repercusión.

Mientras Córdoba se prepara para recibir a León XIV, en barrio Observatorio el homenaje ya está listo para salir del horno. Porque en Dos Semillas encontraron una manera diferente de celebrar la visita: convertir la harina, la creatividad y el trabajo de todos los días en un pan con rostro de Papa.

Informe de Jorge Mercado