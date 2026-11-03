Descubren beneficios cardíacos sorprendentes al consumir aguacate y mango a diario

Un nuevo estudio realizado por investigadores del Illinois Institute of Technology demostró que consumir un aguacate y una taza de mango diariamente puede ofrecer beneficios inesperados para la salud del corazón. En solo ocho semanas, los participantes con prediabetes que incluyeron estos dos frutos en su dieta experimentaron mejoras significativas en la función de los vasos sanguíneos y en la presión arterial diastólica, especialmente entre los hombres.

Los resultados, publicados en el Journal of the American Heart Association, revelaron que los beneficios se lograron sin un aumento de peso ni cambios en la ingesta calórica, lo que sugiere que esta combinación de frutas ricas en nutrientes podría ser una estrategia efectiva para mejorar la salud cardiovascular a través de un simple ajuste dietético.

Los investigadores llevaron a cabo un estudio en el que 82 adultos, con edades entre 25 y 60 años y clasificados como con sobrepeso u obesidad (IMC de 25 a 35 kg/m2), siguieron una dieta que incluía un aguacate Hass mediano y una taza de mango fresco cada día. Un grupo de control consumió una dieta similar, pero reemplazó las frutas con alimentos ricos en carbohidratos que contenían calorías equivalentes.

Mejoras en la función vascular

Una de las mejoras más destacadas fue la capacidad de los vasos sanguíneos para expandirse al permitir el flujo sanguíneo. Esta flexibilidad es crucial para mantener una circulación saludable y es un indicador importante de la salud cardiovascular. Los investigadores midieron la dilatación mediada por flujo (FMD), un test comúnmente utilizado para evaluar la salud del endotelio, la capa delgada de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos.

Los resultados mostraron que los participantes que consumieron aguacate y mango lograron un aumento significativo en la FMD, alcanzando un 6.7%, mientras que el grupo de control vio una disminución al 4.6%. Esta diferencia indica que el consumo regular de estas frutas puede ayudar a que los vasos sanguíneos funcionen de manera más efectiva.

Además, las mediciones de presión arterial revelaron cambios alentadores, sobre todo en los hombres. Aquellos en el grupo de control experimentaron un aumento promedio de 5 mmHg en la presión arterial central, mientras que los que consumieron aguacate y mango vieron una reducción de aproximadamente 1.9 mmHg.

La presión arterial diastólica, que refleja la presión en las arterias cuando el corazón se relaja entre latidos, es fundamental para evitar la sobrecarga del sistema cardiovascular. Los investigadores señalaron que las diferencias observadas podrían ser clínicamente significativas si se mantienen a lo largo del tiempo.

Es importante destacar que las mejoras en la salud cardiovascular ocurrieron sin cambios significativos en el peso corporal o la ingesta calórica total de los participantes. Esto sugiere que la calidad nutricional de los alimentos puede influir en la salud del corazón incluso sin cambios en el peso.

Cambio dietético simple con beneficios potenciales

La doctora Britt Burton-Freeman, investigadora principal del estudio, afirmó: "Esta investigación refuerza el poder de las estrategias alimentarias para ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente en poblaciones vulnerables como las personas con prediabetes. Es un mensaje alentador: pequeñas adiciones ricas en nutrientes, como el aguacate y el mango, pueden apoyar la salud del corazón sin necesidad de seguir reglas estrictas o realizar grandes cambios dietéticos".

Los participantes que consumieron mango y aguacate también ingirieron más fibra, vitamina C y grasas monoinsaturadas, nutrientes que se asocian con el bienestar cardiovascular. Además, se identificaron mejoras en ciertos indicadores de salud renal, como la tasa de filtración glomerular estimada (eGFR).

A pesar de los beneficios, los frutos no generaron mejoras significativas en todos los parámetros de salud. Los niveles de colesterol, azúcar en sangre y marcadores de inflamación permanecieron en gran medida sin cambios en comparación con el grupo de control.

En conjunto, los resultados sugieren que incluir regularmente frutas ricas en nutrientes en la dieta podría ser una forma práctica de apoyar la salud cardiovascular, especialmente para quienes tienen prediabetes y enfrentan un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

Beneficios del aguacate y mango para el corazón

Aunque el aguacate y el mango tienen sabores y perfiles nutricionales muy diferentes, ambos ofrecen nutrientes complementarios que apoyan varios aspectos de la salud cardiovascular y metabólica. El mango es una excelente fuente de fibra y vitamina C, mientras que el aguacate aporta fibra, grasas insaturadas y potasio, todos beneficiosos para el corazón.

Incorporar estos frutos en la dieta no requiere un plan de alimentación complicado. Su sabor y textura contrastantes los convierten en ingredientes útiles en ensaladas, batidos y platos de granos. Por ejemplo, el mango puede añadir dulzura a un plato salado, mientras que el aguacate aporta una textura cremosa.

Cómo se llevó a cabo el estudio de ocho semanas

El estudio incluyó 82 adultos con prediabetes que no fumaban y no seguían dietas especializadas. Durante ocho semanas, los participantes siguieron planes de alimentación controlados en calorías, donde uno de los grupos consumió diariamente un aguacate y un mango. El grupo de control recibió alternativas basadas en carbohidratos con contenido calórico comparable.

A pesar de la inclusión de las frutas, el grupo de aguacate y mango no experimentó cambios significativos en el peso corporal o en la ingesta calórica total. Este hallazgo sugiere que agregar alimentos densos en nutrientes a una dieta equilibrada puede mejorar ciertos aspectos de la salud cardiometabólica sin contribuir al aumento de peso.

Resultados prometedores, pero se necesita más investigación

El estudio tuvo varias fortalezas, como un enfoque de alimentación cuidadosamente controlado y un énfasis en frutas enteras. Sin embargo, los investigadores también reconocieron limitaciones importantes, ya que la intervención duró solo ocho semanas, y no está claro si las mejoras persistirían a largo plazo. Se requieren estudios más amplios y prolongados para determinar si los cambios observados se traducen en reducciones duraderas del riesgo cardiovascular.

Este estudio fue financiado por una subvención del National Mango Board y el Hass Avocado Board, quienes no tuvieron participación en el diseño o los hallazgos del estudio.