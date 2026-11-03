Científicos descubren el origen de la misteriosa desaparición de ranas en Brasil

Durante casi 50 años, los científicos lucharon por entender por qué las ranas comenzaron a desaparecer en el Bosque Atlántico de Brasil, una de las regiones más ricas del mundo en diversidad de anfibios. A partir de la década de 1970, se documentaron dramáticas caídas en las poblaciones de ranas, pero la causa de estas pérdidas se mantuvo en la incertidumbre.

Recientemente, investigadores del Centro de Genómica de Conservación del Smithsonian National Zoo y de la Pennsylvania State University encontraron evidencia convincente que sugiere que una enfermedad fúngica mortal es la explicación más probable. Los hallazgos, publicados en la revista Molecular Ecology, identificaron al hongo Batrachochytrium dendrobatidis, causante de la enfermedad conocida como quitridiomicosis, como el principal sospechoso.

Este patógeno, que se originó en Asia, se expandió globalmente durante las décadas de 1970 y 1980, aunque no fue formalmente identificado hasta 1999, mucho después de que comenzaran las devastadoras caídas en las poblaciones de anfibios. Para entonces, cientos de especies de anfibios en todo el mundo habían sido llevadas al borde de la extinción, y algunas ya se habían extinguido.

El investigador principal, Jack Boyette, un becario de posgrado del NZCBI, afirmó: "Después de casi 50 años, aún no estamos seguros de lo que causó muchas muertes históricas de anfibios, lo que convierte a estas caídas en algunos de los casos sin resolver más duraderos en la epidemiología de la vida silvestre".

Una de las incógnitas se centra en la Estación Biológica de Boracéia, donde las poblaciones de anfibios experimentaron una severa disminución entre 1979 y 1982. Si bien algunos investigadores habían sugerido que el cambio climático o condiciones climáticas extremas podrían haber desencadenado las desapariciones, los nuevos hallazgos apuntan a que una enfermedad fúngica emergente se estaba propagando por el área al mismo tiempo.

Para investigar, los científicos recurrieron a una fuente inesperada de evidencia: ranas preservadas en colecciones de museos. El Smithsonian National Museum of Natural History alberga ejemplares recolectados por William Ronald Heyer, un excurador de anfibios y reptiles, quien realizó cinco expediciones en Boracéia, incluyendo dos en la década de 1970, antes de las principales caídas de población.

Los resultados mostraron un cambio notable: ninguno de los ejemplares recolectados antes de 1979 mostró signos de infección por quitridios, mientras que más de la mitad de los recogidos durante la década de 1980 dieron positivo por el hongo. Esto sugiere que el patógeno llegó y se propagó entre la comunidad de anfibios justo cuando las poblaciones de ranas estaban colapsando.

Sin embargo, los investigadores también descubrieron un patrón sorprendente. Las especies que sufrieron las caídas más severas no mostraron signos detectables de infección en los ejemplares preservados, mientras que las especies cuyas poblaciones se mantuvieron relativamente estables frecuentemente portaban el hongo. Esto sugiere que algunas ranas pudieron haber desarrollado una tolerancia natural a la infección.

A pesar de las pérdidas devastadoras registradas hace décadas, los hallazgos recientes también ofrecen evidencia alentadora de recuperación. Entre 2022 y 2024, investigadores realizaron seis visitas a Boracéia y encontraron 12 de las 17 especies representadas en la colección histórica de Heyer. Aunque cinco no fueron localizadas, lo que genera preocupaciones sobre su estado actual, la mayoría de las especies de anfibios en Boracéia parecen haber recuperado sus poblaciones desde las severas caídas de la década de 1980.

Los investigadores ahora examinan el ADN recuperado de los especímenes de museo para identificar los mecanismos genéticos que influyeron en la respuesta de los anfibios a las infecciones por quitridios en el pasado. Estos análisis podrían ayudar a revelar por qué algunas especies fueron devastadas mientras que otras sobrevivieron.