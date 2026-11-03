Un inquietante cráneo emerge del hielo en la Antártida: un aviso sobre el derretimiento de glaciares

La NASA reveló la aparición de una formación con forma de cráneo en la remota Isla Vega, ubicada en el mar de Weddell, al este de la Península Antártica. Esta inquietante figura, que se asemeja a un rostro esquelético, esconde un mensaje alarmante sobre el estado de los glaciares en la región, que están siendo amenazados por temperaturas inusualmente cálidas.

Las imágenes satelitales capturadas por la NASA muestran cómo el área ha sufrido cambios drásticos. Durante el inicio del otoño antártico, el 22 de marzo de 2025, la isla estaba cubierta de nieve, pero para octubre de 2026, grandes secciones se encontraban libres de nieve, exponiendo hielo glaciar oscuro. Este cambio se debe a las temperaturas invernales anómalas, especialmente en junio, que llevaron a que grandes áreas de hielo quedaran al descubierto.

El glaciólogo Mauri Pelto, de Nichols College, explicó que la falta de acumulación de nieve fresca y la sublimación del hielo, donde el hielo se convierte directamente en vapor de agua, contribuyeron a esta exposición. Pelto advirtió que la ausencia de nieve tiene implicaciones serias, ya que el hielo oscuro absorbe más energía solar, lo que podría acelerar el derretimiento de los glaciares.

Las imágenes satelitales también revelaron diferencias notables en la cobertura de nieve. Mientras que en marzo de 2025 el terreno estaba cubierto de nieve, en octubre de 2026 se evidenció un notable aumento del hielo expuesto. Este cambio pone de relieve la vulnerabilidad de las formaciones de hielo en la región y su susceptibilidad a los efectos del cambio climático.

El cráneo de la isla no solo es un fenómeno visual, sino que representa un cambio en las condiciones climáticas. A medida que los glaciares continúan derritiéndose, la forma de la isla también podría transformarse. Pelto señaló que, "cuando están enterrados en nieve y hielo, el cráneo se preserva, pero cuando se expone al derretimiento, se desgasta, lo que llevará a un cambio en la línea de la mandíbula y la expansión de la cuenca ocular".

La historia de la Isla Vega no es nueva en términos de investigación. Desde 1982, los científicos han estado estudiando sus glaciares, utilizando datos satelitales para documentar su estado. Uno de los glaciares más estudiados es el Glaciar Bahía del Diablo, que ha mostrado una reducción en su masa a lo largo de los años.

Este fenómeno visual y su contexto climático ponen de manifiesto una historia más amplia sobre el impacto del calentamiento global en la región antártica. La NASA Earth Observatory destacó que, a pesar de la curiosidad que genera la forma del cráneo, la verdadera historia está en el cambio de las condiciones climáticas que afectan a estos glaciares.