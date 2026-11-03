La Policía española confirmó que investiga la muerte de Jesús de Miguel: el antecedente

La Policía Nacional de España abrió este martes una investigación por la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que falleció esta mañana luego de protagonizar un violento choque con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División española.

El episodio ocurrió el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel, de 30 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria en el campo de juego y quedó sin pulso. Los servicios sanitarios lograron reanimarlo mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP), primero en el estadio y luego dentro de la ambulancia. Sin embargo, su estado de salud se agravó y murió este martes.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) explicó que toda muerte sin causa natural, ya sea por accidente u otros motivos, obliga a abrir de oficio una investigación judicial. Fuentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional confirmaron que ese procedimiento se puso en marcha en este caso.

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Cómo fue el choque y qué dice el acta arbitral

La acción se produjo en el minuto 96, cuando el arquero ecuatoguineano Jesús Owono, de 25 años, salió de su área para despejar una pelota e impactó con fuerza contra De Miguel. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández le mostró la tarjeta roja directa y suspendió el encuentro al advertir la gravedad de la situación.

En el acta, el colegiado describió el motivo de la expulsión: “Por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

El árbitro también dejó constancia de que el futbolista del Tenerife recibió atención médica sobre el terreno de juego y fue retirado en camilla. Al momento de cerrar el acta, indicó que no se había presentado un certificado médico.

Ese documento será una de las pruebas centrales para el análisis disciplinario. El comité correspondiente también contará con las imágenes de la jugada para determinar las características del impacto y establecer la sanción deportiva.

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Qué sanción podría recibir el arquero del Andorra

La vía deportiva y la judicial avanzan por separado. En el ámbito disciplinario, los expertos consultados por el diario El País consideran que Owono podría recibir el castigo máximo previsto para este tipo de acciones: 12 partidos de suspensión.

La decisión deberá tomarse en los próximos días, ya que la jornada 13 de la Segunda División comenzará el viernes. El Tenerife tiene previsto visitar al Granada el sábado, aunque solicitó a LaLiga aplazar ese encuentro y el siguiente ante el Badajoz. El Andorra, por su parte, recibirá al Mallorca el domingo y también pidió la suspensión de su partido.

El acta arbitral será determinante para la resolución, especialmente porque el colegiado especificó que el contacto se produjo con el balón en disputa.

La investigación judicial y la situación de Owono

En paralelo, los agentes de la Policía Nacional deberán elaborar un atestado que será remitido al Juzgado de guardia número dos de Santa Cruz de Tenerife.

Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores analizarán las grabaciones de las cámaras y tomarán declaración a Owono y a los integrantes del servicio médico que participaron en la atención del futbolista.

La eventual responsabilidad penal del arquero es una cuestión compleja. Según los expertos consultados por El País, no existen precedentes en España de un futbolista procesado por un choque fortuito durante una acción de juego en un deporte de contacto como el fútbol.

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El acta señala que la pelota estaba en disputa y, además, desde el FC Andorra sostienen que Owono no tuvo intención de lastimar a su rival. Fuentes del club aseguraron que el arquero está profundamente afectado por lo sucedido y que tanto él como sus compañeros y el cuerpo técnico quedaron “destrozados”.

El guardameta permanece en su casa y cerró sus redes sociales luego de recibir numerosos comentarios de odio. El presidente del Andorra, Ferran Vilaseca, expresó públicamente el impacto que la muerte tuvo en la institución y transmitió sus condolencias a la familia del futbolista y al Tenerife.

El antecedente de José Antonio Gallardo

El caso también reavivó el recuerdo de José Antonio Gallardo, arquero del Málaga que murió en 1987 después de sufrir un fuerte impacto durante un partido ante el Celta de Vigo, disputado en Balaídos el 21 de diciembre de 1986.

Gallardo recibió un golpe en la cabeza mientras disputaba una pelota con el delantero Baltazar. Fue atendido en Vigo y regresó a Málaga, pero su estado se agravó. Después de permanecer varios días en terapia intensiva, falleció tres semanas más tarde por una hemorragia cerebral.

Aquel episodio constituye un antecedente trágico en el fútbol español, aunque tampoco derivó en un procesamiento penal de un futbolista por una acción de juego.

Las posibles consecuencias penales

En caso de que la investigación determine la existencia de responsabilidad penal, las consecuencias dependerán de la calificación jurídica de los hechos.

En España, el homicidio por imprudencia menos grave contempla una multa de entre tres y 18 meses. Si se considera que existió homicidio por imprudencia grave, la pena prevista va de uno a cuatro años de prisión.

Por ahora, la investigación deberá establecer cómo se produjo el impacto, cuáles fueron sus consecuencias médicas y si existió alguna conducta penalmente relevante. Mientras tanto, el expediente deportivo analizará la jugada y definirá la sanción que podría recibir Owono.