Lionel Messi se pronuncia por la muerte de Jesús de Miguel: "No hay palabras"
El futbolista argentino compartió su dolor en redes sociales tras el fallecimiento del español, que conmovió al mundo del deporte. Jesús de Miguel, de 30 años, perdió la vida tras un accidente en el campo.
FOTO: La jugada que derivó en la muerte de Jesús de Miguel.
Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El astro argentino Lionel Messi manifestó su profundo pesar a través de sus redes sociales tras enterarse de la muerte del futbolista español Jesús de Miguel. En su mensaje, Messi expresó: "No hay palabras".
El trágico deceso de Jesús de Miguel, de tan solo 30 años, ocurrió en la madrugada del martes, tras recibir un fuerte rodillazo en el pecho durante un encuentro entre su equipo, el Tenerife, y el Andorra, correspondiente a la duodécima fecha de la Segunda División de España.
"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", fue el conmovedor mensaje que compartió Messi al enterarse de la noticia que ha dejado al mundo del fútbol en luto.
Gerard Piqué, ex defensor y actual propietario del Andorra FC, también se pronunció sobre la trágica noticia. En su cuenta de X (ex Twitter), expresó: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús". Su mensaje se dio en respuesta al comunicado emitido por el Tenerife que confirmaba el fallecimiento de De Miguel.
El arquero del Andorra, Jesús Owono, quien fue señalado por la jugada que derivó en el fatal accidente, decidió cerrar sus redes sociales después de que se confirmara la muerte del jugador español. Informes de medios en España indican que Owono se encuentra devastado por lo sucedido, tras impactar su rodilla contra el pecho de De Miguel mientras intentaba cortar una contra.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Jesús de Miguel?
Falleció tras recibir un rodillazo en el pecho durante un partido de fútbol.
¿Quién fue el primero en expresar su dolor?
Lionel Messi fue el primero en manifestar su tristeza a través de sus redes sociales.
¿Qué dijo Messi sobre la situación?
Messi publicó: "No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos".
¿Cuál fue la reacción de Piqué?
Gerard Piqué expresó su pesar en X, diciendo: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús".
¿Qué hizo el arquero Owono tras el accidente?
Jesús Owono cerró sus redes sociales y se encuentra devastado por lo sucedido.
[Fuente: Noticias Argentinas]